Napoli, Osimhen arriva subito: il colpo immediato

Osimhen potrebbe sbarcare in Serie A: ecco la mossa a sorpresa per il futuro. Spunta un nuovo intreccio decisivo in Italia: la sua prossima destinazione

Tutto può cambiare nei prossimi mesi. Osimhen è pronto a sognare in grande in vista della prossima stagione: l’attaccante nigeriano non vede l’ora di cambiare aria nei prossimi mesi, ecco la prossima mossa strategica in Serie A.

La dirigenza partenopea continua a pensare ai prossimi colpi in Serie A. L’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, vorrebbe subito cambiare squadra. Fino al termine della stagione resterà al Galatasaray per poi fare ritorno al Napoli nel giugno 2025. Il presidente De Laurentiis cercherà di massimizzare dalla sua cessione: la clausola valida per l’estera ammonta a 75 milioni di euro.

Napoli, la mossa a sorpresa in Serie A: colpo Osimhen

Un momento decisivo per anticipare i tempi in vista della prossima estate. Spunta la decisione definitiva in Serie A: ecco quello ceh sta succedendo negli ultimi giorni di fine calciomercato.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il Napoli potrebbe trattare con la Juventus per il colpo Osimhen. L’attaccante nigeriano, in forza al Galatasaray, è pronto a sbarcare nuovamente in Serie A: il ds Giuntoli lo vorrebbe avere al posto di Vlahovic.

L’attaccante nigeriano sarebbe sul punto di pensare al suo futuro per vestire la maglia bianconera. In Europa continua a segnare con la squadra turca: ecco la mossa a sorpresa della Juventus che continua a pensare al futuro. Già c’è una mezza promessa per l’attaccante di proprietà del Napoli che vuole puntare in alto: subito in Serie A dopo gli anni gloriosi con la maglia azzurra.

Osimhen ha contribuito allo Scudetto del Napoli, ma ora è pronto per una nuova sfida in Italia. La Juventus lo continua a monitorare per un nuovo innesto di spessore in attacco: sarà addio con Dusan Vlahovic. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: Osimhen è pronto per sbarcare subito in Serie A per sfida così la sua ex squadra da avversario.

Saranno mesi intensi per pensare al suo futuro. Al Galatasaray è tornato subito protagonista, ma ora la Juventus vorrebbe subito chiudere il colpo in attacco. Ecco la mossa a sorpresa per la prossima stagione: il club bianconero ha già le idee chiare per chi sarà il prossimo attaccante bianconero. Ormai ci siamo.