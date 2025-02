Napoli, Saint Maximin in bilico: il piano B di Manna

Saint Maximin è sempre più vicino al Napoli, ma l’operazione può saltare. Ecco il piano B di Manna per sostituire al meglio Kvara: ecco la volontà del direttore sportivo

Saranno ore frenetiche per arrivare fino in fondo. Il Napoli vorrebbe chiudere i prossimi affari in vista degli ultimi giorni di calciomercato: ecco il piano B a Saint Maximin. Una mossa a sorpresa per arrivare fino in fondo: spunta il nuovo intreccio decisivo in casa Napoli.

La dirigenza partenopea vorrebbe subito regalare nuovi colpi entro il 3 febbraio ad Antonio Conte. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: ecco la mossa a sorpresa per il futuro. Spunta un nuovo intreccio decisivo in vista della prossima stagione: il ds Manna vorrebbe puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte con innesti di caratura internazionale.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: spunta l’intreccio

Il ds Manna vorrebbe subito chiudere per i nuovi colpi di gennaio. Il tempo ormai stringe con la chiusura della sessione invernale fissata entro il 3 febbraio: tutto può cambiare proprio al gong.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, il ds Manna è convinto di chiudere nelle prossime ore per l’affare Saint Maximin. Il Napoli ha chiesto anche una deroga visto che il mercato dei trasferimenti arabi ha chiuso i battenti nella serata del 31 gennaio alle 22.

Il piano B del club azzurro porta ad Amuzu dell’Anderlecht che ora pronto a volare in Brasile al Gremio. Saranno ore frenetiche di calciomercato: spunta la mossa a sorpresa in vista del futuro. Una nuova mossa strategica per sostituire al meglio Kvara in questi ultimi istanti di mercato: ormai ci siamo per arrivare al colpo in attacco.

Da Garnacho ad Adeyemi per finire così a Saint Maximin: nelle ultime è spuntato fuori anche il nome di Boga, ex attaccante di Atalanta e Sassuolo. Il Napoli ha intenzione di chiudere subito il nuovo colpo in attacco per regalare un’alternativa importante a Neres e Politano: Ngonge dovrebbe restare ancora in maglia azzurra per i prossimi sei mesi.

Saranno ore frenetiche per chiudere subito il colpo in attacco: ecco la mossa a sorpresa in casa partenopea. Ormai ci siamo per la nuova idea in vista delle prossime ore di calciomercato: spunta nuovamente il piano B di Manna. Il Napoli è pronto a sognare in grande per cullare ancora il sogno Scudetto.