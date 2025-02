Mercato Napoli, svolta per il difensore: c’è il via libera

Mercato Napoli, arriva la svolta per il difensore che serve ad Antonio Conte e che il club sta provando a prendere. Arriva, in tal senso, il via libera definitivo per questa operazione, con la strada che adesso davanti al club azzurro è praticamente spianata. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri non si fermano e provano ad accontentare Conte in sede di calciomercato. Da questo punto di vista, però, la situazione, soprattutto per i tifosi, è di forte apprensione e si attende di conoscere il parere in merito di Antonio Conte. Che, ovviamente, non si aspettava minimamente di perdere Kvaratskhelia e pretendeva un difensore centrale ad inizio sessione.

Le cose sono andate in maniera, però, nettamente diversa, dal momento che ad oggi sono stati portati in rosa i soli Scuffet e Billing, che hanno preso il posto di Caprile e di Folorunsho. In tal senso, però, adesso per il difensore centrale arriva una svolta non di poco conto, con il Napoli che ha il via libera per poter ottenere il difensore centrale di cui ha bisogno.

Mercato Napoli, svolta per il difensore per Conte

Allo stato attuale delle cose, infatti, come è noto il primo obiettivo per la retroguardia è Comuzzo, per il quale però la Fiorentina parte da una valutazione di 40 milioni che mette la strada estremamente in salita. Attenzione, dunque, alle alternative ed alle sorprese che potrebbero emergere nelle prossime ore. Manca, infatti, sempre meno.

Tra queste, potrebbe tornare in voga un nome che da diverse sessioni gravita in orbita Napoli. Si tratta di Kevin Danso, austriaco in forza al Lens. Sembrava vicino alla Juventus, ma come raccontato da Matteo Moretto di Relevo la trattativa sembra essersi arenata, con i bianconeri che valutano altri profili. In tal senso, si può trattare di un via libera per il Napoli.

Napoli, via libera per il centrale di difesa: le ultime

Il difensore centrale in questione è molto forte e di estrema affidabilità, dal momento che negli anni si è consacrato in maniera sempre più importante. Il Napoli ci ha già provato per Danso in prestito, ricevendo un secco “no” ma chissà che non possa provare ad accontentare il Lens con un affare a titolo definitivo.