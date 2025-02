Mercato Napoli, Conte infuriato: svelato il retroscena

Mercato Napoli, sono ore frenetiche e di forte delusione per i partenopei, che per il momento hanno fallito praticamente ogni obiettivo che si sono dati. Conte è ovviamente infuriato ed emerge in tal senso il retroscena che spiega tutto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Come è noto, allo stato attuale delle cose la situazione per il calciomercato degli azzurri è letteralmente bloccata. Ci si aspettava sicuramente di più, ancora di più dopo la cocente e dolorosa cessione di Khvicha Kvaratskhelia, approdato al Paris Saint Germain. Da quel momento sostanzialmente gli obiettivi del club in sede di mercato erano due: un’ala sinistra ed un difensore centrale.

Ad oggi, quando siamo ormai giunti al primo febbraio, nessuno dei due profili è stato consegnato nelle mani di Antonio Conte. Arriva, in tal senso, la reazione da parte dell’allenatore del Napoli, e viene svelato il retroscena che spiega quelli che sono i suoi pensieri su quanto accaduto in questo gennaio fino a questo momento da dimenticare.

Mercato Napoli, sono ore frenetiche: le ultime notizie

Non c’è un attimo di tregua. Come è noto, per la difesa la priorità in senso assoluto è arrivare a Comuzzo, mentre per l’attacco in cima alla lista adesso c’è Saint Maximin. Ma attenzione anche ad Amuzu, che rappresenta una opzione ancora più a basso costo e forse più accessibile in termini anche di tempistica. Una situazione paradossale, se si pensa che sono mesi che si era consapevoli degli interventi da fare.

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha spiegato come Antonio Conte non sia per niente soddisfatto di questo mercato del Napoli. Non merita, infatti, dal suo punto di vista, questi balletti a cui stiamo assistendo, come cercare di prendere Comuzzo sapendo che la Fiorentina chiedeva 40 milioni e gli azzurri non potevano spingersi oltre i 30.

Conte una furia: ecco che cosa pensa e come stanno le cose

Una situazione che era facilmente intuibile, ma che a quanto pare è diventata realtà. Per come stanno andando le cose, potrebbero seriamente incrinarsi i rapporti tra il Napoli ed Antonio Conte. Come ribadito da Pedullà, infatti, si tratta di un mercato “da Aurelio De Laurentiis”, che ci ha abituato negli anni a situazioni di questo tipo.