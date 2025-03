Napoli: blitz di Manna, Juve anticipata

I partenopei avvicinano sempre più la prossima Champions League e il direttore sportivo è al lavoro per individuare gli obiettivi giusti per la prossima stagione

È tempo di calciomercato in casa Napoli. La vittoria contro la Fiorentina sembra aver messo in cassaforte la qualificazione in Champions League. Questo significa che Manna deve iniziare a lavorare per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. La prossima stagione saranno tre le competizioni da disputare e c’è bisogno di una rotazione ancora più ampia a partire da alcuni ruoli decisivi come per esempio quello del difensore centrale. Se Juan Jesus ha risposto presente, non si può dire lo stesso per Marin.

Per questo motivo, come evidenziato da Area Napoli, un centrale di livello sarà preso e c’è una possibilità dal Barcellona. Dalla Spagna confermano la necessità dai parte dei blaugrana di cederlo e per questo motivo un tentativo Manna lo potrebbe fare nel calciomercato estivo e per questo motivo vedremo se ci sarà l’occasione oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo in difesa, i dettagli

La difesa del Napoli ha risposto sempre presente in questa stagione, ma di certo serve almeno una nuova pedina. Poi dipenderà anche da quello che si vuole fare con Juan Jesus. Ma di certo un nuovo centrale arriverà e Manna sta lavorando per andare a individuare gli obiettivi giusti per consentire alla squadra di fare un salto di qualità importante.

Un nome che potrebbe fare a caso del Napoli è quello di Araujo. Il centrale uruguaiano, nonostante il rinnovo con il Barcellona, è destinato a lasciare il club blaugrana per riuscire ad iniziare una nuova esperienza e i partenopei sono pronti a sondare il terreno. Non si tratta di una operazione semplice considerato anche il fatto c’è la Juventus da tempo sul giocatore e una valutazione importante. Ma Manna sembra pronto, comunque a fare un tentativo per sondare il terreno e capire la fattibilità dell’operazione.

Araujo potrebbe essere quel nome importante per alzare ancora di più la qualità del reparto difensivo del Napoli. Resta, comunque, una operazione di calciomercato complicata e vedremo cosa succederà. Manna, comunque, è pronto a fare un tentativo e un sondaggio per capire la fattibilità di questa operazione. Si tratta, come spiegato, di un qualcosa che prenderà piede solamente nelle prossime settimane e quindi in quel momento capiremo cosa succederà.