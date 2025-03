Napoli, futuro Osimhen: la decisione senza Champions

Il Napoli vuole continuare a sognare in grande, ma in estate dovrà decidere anche il futuro di Victor Osimhen ancora in gol con la maglia del Galatasaray. Spunta la nuova mossa decisiva

L’attaccante nigeriano è ormai voglioso di nuove sfide entusiasmanti nella sua carriera. Dopo la sua avventura al Napoli, è riuscito a trovare ad inizio settembre una nuova destinazione che l’ha messo nelle condizioni di esaltarsi in campo. Ad Osimhen è tornato il sorriso dopo un lungo tira e molla con il presidente De Laurentiis: spunta la nuova decisione in ottica futura.

L’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, è ancora di proprietà del Napoli. Ad inizio settembre il presidente De Laurentiis gli ha trovato la soluzione chiamata Galatasaray, ma ora spunta il suo futuro inaspettato anche senza Champions League. Ha vissuto anni memorabili in maglia azzurra prima della rottura definitiva con il numero uno del club partenopeo.

In estate dovrà arrivare una nuova decisione circa il suo futuro: all’interno del suo contratto è prevista una clausola da 75 milioni di euro valida per l’estero. Osimhen ha le idee chiare per continuare il suo percorso di crescita: la sua ambizione è quella di diventare uno dei migliori attaccanti al mondo dopo l’addio al Napoli.

Osimhen ha preso la sua decisione: la mossa a sorpresa

Come svelato dal portale inglese Caughtoffside, Osimhen è sempre ad un passo dal Manchester United. L’attaccante nigeriano sarebbe entusiasta di una nuova avventura in Premier League anche senza Champions League. Dopo la rottura con il presidente De Laurentiis, ha scelto di volare in Turchia dove si è reso protagonista della cavalcata entusiasmante del Galatasaray. Gol decisivi per Osimhen contribuendo per il trionfo del possibile campionato turco.

Saranno settimane intense per prendere così la miglior decisione possibile. Un momento perfetto per pensare già al futuro: ecco la nuova decisione chiamata Manchester United. I Red Devils continuano a monitorare attentamente nuovi profili interessanti per ambire a grandi palcoscenici. Osimhen è stato seguito a lungo dalla dirigenza del top inglese che vuole provare a rivoluzionare la rosa a disposizione del manager portoghese Amorim.

L’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis che non vede l’ora di cederlo a titolo definitivo dopo il prestito al Galatasaray. Una nuova mossa a sopresa per chiudere definitivamente l’affare Osimhen. Anche senza Champions League accetterebbe la destinazione del Manchester United: ormai ci siamo.