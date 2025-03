Juve-Conte: c’è una voce forte da Torino, l’ultimissima

Antonio Conte non vede l’ora di trionfare ancora alla guida del Napoli. La sua prima stagione in azzurro è finora entusiasmante, ma spunta una nuova destinazione per il futuro

Tutto può cambiare improvvisamente circa il futuro dell’allenatore del Napoli. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: lo Scudetto è tornato ad essere un obiettivo della squadra azzurra.

A dieci giornate dal termine del campionato di Serie A il Napoli continua a non mollare per il sogno chiamato Scudetto. L’allenatore azzurro, Antonio Conte, è sempre molto concentrato sull’obiettivo costruito di settimana in settimana. Ora Lukaku e compagni cercheranno di superare nuovamente l’Inter in classifica: i nerazzurri giocheranno in Champions League per poi affrontare a Bergamo l’Atalanta per un nuovo scontro diretto avvincente.

Ora c’è da valutare anche il futuro di Antonio Conte: l’allenatore leccese dovrà prendere una decisione sedendosi al tavolo con il presidente De Laurentiis per i prossimi obiettivi di mercato. Tutto può cambiare in tempi brevi: ecco il sogno dei tifosi.

Napoli, futuro Conte: la mossa a sorpresa

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte resta il sogno dei tifosi della Juventus per un nuovo ciclo sulla panchina bianconera. Thiago Motta è stato aspramente criticato dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Atalata targata Gasperini: lo stesso allenatore dei bergamaschi resta in lizza per il futuro della Juventus. L’altro profilo interessante è quello di Roberto De Zerbi, pronto a tornare in Serie A dopo le esperienze al Brighton e al Marsiglia.

Conte dovrà così valutare il da farsi: tutto dipenderà anche dalla rosa che allestirà il ds Manna insieme a De Laurentiis. Dopo la sessione invernale di calciomercato, la squadra azzurra ha intenzione di incrementare il tasso tecnico per vivere notti magiche in Champions League. Saranno mesi intensi per capire il da farsi: Conte è tornato ad essere un obiettivo della Juventus da ex capitano bianconero ed allenatore dei primi anni dello Scudetto.

Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici per arrivare così a sognare lo Scudetto. Finora la prima stagione di Conte sulla panchina del Napoli è stata entusiasmante: è tornato l’amore per la maglia azzurra come testimoniano le coreografie all’inizio della sfida al Maradona contro la Fiorentina. L’ultima decisione spetterà a Conte se continuare o meno la sua storia d’amore con il Napoli.