Serie A: ritorno Spalletti, c’è già l’annuncio ufficiale

Luciano Spalletti è pronto a diramare i prossimi convocati per gli impegni in Nations League. Spunta l’annuncio ufficiale per il possibile ritorno in Serie A

Il Ct della Nazionale italiana è molto concentrato sui prossimi impegni della Nazionale italiana. Ecco le sue dichiarazioni per un possibile ritorno in panchina in un club italiano: la sua risposta è stata eloquente.

Dopo l’addio al Napoli, Luciano Spalletti è diventato il Ct della Nazionale italiana. Dopo la delusione agli Europei, l’ex allenatore azzurro ha cambiato sistema di gioco passando alla difesa a tre per esaltare le qualità dei calciatori a propria disposizione.

Spalletti si è messo al lavoro per un nuovo ruolo da selezionatore: dopo lo Scudetto vinto con gli azzurri, aveva ribadito la necessità di staccare la spina ma poi subito è arrivata l’occasione di guidare l’Italia. Era difficile rinunciare a questo nuovo percorso da commissario tecnico della Nazionale: ora spunta la nuova decisione sul suo ritorno in Serie A.

Serie A, il ritorno di Luciano Spalletti: ecco la verità

Il Ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti circa il suo futuro con il possibile ritorno in Serie A: “L’ultimo mio club è stato il Napoli, non potrei mai allenare un’altra squadra in Italia”. Poi ha aggiunto: “Dopo aver vestito la maglia azzurra, è impossibile giocarci contro”. Ospite da Fabio Fazio a ‘Che Tempo che Fa’, lo stesso Ct ha messo in risalto la sua avventura alla guida dell’Italia per portarsi subito avanti con il lavoro a livello internazionale.

Spalletti è molto concentrato sui prossimi impegni in Nations League della Nazionale italiana per tornare a trionfare. Non ha intenzione di tornare a guida un nuovo club dopo la sua avventura entusiasmante culminata con la vittoria dello Scudetto alla guida del Napoli.

Sono state stagioni avvincenti alla guida del Napoli: Spalletti ha rivelato ancora una volta di aver dormito a Castel Volturno per evitare il traffico di Napoli. Un lavoro certosino curando ogni singolo aspetto per arrivare a realizzare il sogno dello Scudetto che mancano da tantissimi anni alla squadra azzurra. Sarà ricordato come uno degli allenatori più importanti di sempre della storia della compagine partenopea.

Spalletti vuole soltanto concentrarsi sui prossimi obiettivi della Nazionale italiana senza pensare al suo futuro in Serie A. L’Italia vuole farsi strada nel calcio che conta dopo le delusioni agli ultimi Europei.