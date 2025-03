Napoli, acquisto estivo dalla Roma: annuncio dalla Capitale

Il ds Manna continua a guardare in casa della Roma per un nuovo colpo a sorpresa. Spunta la nuova mossa decisiva dalla Capitale: può arrivare in estate

Saranno settimane decisive per raggiungere i prossimi obiettivi in casa Roma. Ora Ranieri sogna in grande per riportare la squadra giallorossa nei primissimi posti della Serie A. Dopo le delusioni con De Rossi e Juric in panchina, la soluzione migliore è arrivata con il ritorno in panchina di Claudio Ranieri: ora spunta l’addio sorprendente in vista della prossima stagione.

La Roma è tornata ad avvicinarsi alla zona Europa grazie alla cura di Claudio Ranieri. L’esperto allenatore romano continua ad essere decisivo in Serie A e in campo internazionale regalando tante vittorie negli ultimi mesi, ma spunta l’addio a sorpresa in estate. Il ds Manna potrebbe avere così la meglio in vista della prossima stagione per un colpo da urlo per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte.

Napoli, la nuova mossa del ds Manna

Un momento già decisivo per programmare la prossima destinazione in casa Napoli. Un nuovo intreccio esaltante dalla Capitale per un colpo interessante: ecco tutta la verità da scoprire.

Come svelato ai microfoni di Dazn, Lorenzo Pellegrini sta cercando di diventare più cattivo come gli ha suggerito di fare anche l’allenatore Claudio Ranieri. Ha rivelato che il suo modo di giocare è un po’ diverso rispetto a quello che gli chiede l’allenatore giallorosso: a gennaio è stato vicinissimo all’addio con il Napoli in agguato, ma ora la situazione potrebbe ripetersi in estate.

Pellegrini spera in una nuova convocazione in Nazionale con il Ct Spalletti, ma ora l’ex allenatore del Napoli ha altre idee per affrontare le prossime sfide di Nations League. Potrebbe arrivare così la separazione con Lorenzo Pellegrini pronto a cambiare aria per vivere una nuova avventura. Spinazzola è un suo caro amico: ora ci sarebbe così la prossima destinazione a sorpresa.

Sarà un mese decisivo per ambire a grandi palcoscenici in campo e fuori. Il ds Manna cercherà di accontentare Antonio Conte per la prossima sessione di calciomercato: il lavoro dell’allenatore azzurro è stato stratosferico riportando il Napoli in alto a pochi mesi dal suo insediamento sulla panchina. Pellegrini resta un obiettivo di mercato in caso di addio alla Roma: la sua storia d’amore con la società capitolina sembra essere ai titoli di coda.