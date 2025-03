Napoli: infortunio McTominay, i tempi di recupero

Le condizioni dello scozzese tengono in ansia Castel Volturno. Conte ha rassicurato subito dopo il match, ma sono diverse le cose da chiarire

La vittoria contro la Fiorentina ha confermato una crescita importante per quanto riguarda il Napoli, ma ora alla ripresa degli allenamenti saranno da valutare le condizioni di McTominay. Il centrocampista è uscito anzitempo dal campo del Maradona e Conte ha tenuto a rassicurare tutti. La scelta sembra essere precauzionale, ma c’è un po’ di timore considerato che i problemi muscolari vanno sempre presi con una certa attenzione.

Sicuramente alla ripresa degli allenamenti saranno fatti tutti gli approfondimenti del caso da parte dello staff medico partenopeo. La speranza di Napoli è che non sia niente di grave tanto da averlo a disposizione nel minor tempo possibile. Ma la scelta di farlo uscire prima conferma il fatto che a Castel Volturno c’è un po’ di preoccupazione e si vedrà nelle prossime ore per effettuare tutti gli approfondimenti del caso per capire meglio l’eventuale entità del problema.

Come sta McTominay

Al momento non c’è assolutamente preoccupazione per le condizioni di McTominay. L’affaticamento accusato nella scorsa settimana sembra essere superato, ma per adesso si è nel campo delle ipotesi. La speranza è che al rientro in campo lo scozzese possa aver smaltito in modo definitivo il problema e quindi assolutamente disponibile per la sfida contro il Venezia oppure bisognerà fare in modo di attenzione meglio il suo stato fisico.

Secondo le informazioni di Conte in conferenza stampa, le condizioni di McTominay non sembrano essere assolutamente gravi e il centrocampista dovrebbe essere a disposizione contro il Venezia. Naturalmente poi spetterà al tecnico decidere se schierarlo dall’inizio oppure magari concedergli un turno di riposo per fargli smaltire al meglio il problema e non incappare in ricadute che rischiano di complicare il suo stato di salute e il prosieguo del campionato.

Abbiamo visto come McTominay per il Napoli è una pedina fondamentale e l’infortunio potrebbe contare molto in questa parte della stagione. Quindi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte di Conte. La speranza, come spiegato in precedenza, è quella di un recupero immediato per consentire ai partenopei di affrontare il Venezia con la maggior parte della rosa a disposizione. Perché, come spiegato dal tecnico leccese, la sfida contro i ragazzi di Di Francesco è quella molto più complicata.