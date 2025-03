Napoli: Conte ha deciso, nuovo ruolo per Neres

Il brasiliano è ancora ai box per l’infortunio, ma il tecnico già pensa come schierarlo al suo rientro. E un cambio di posizione è assolutamente possibile

Antonio Conte pensa già al futuro. La vittoria contro la Fiorentina permette ai partenopei di ritornare nuovamente in piena lotta per lo Scudetto. Ma a Castel Volturno si sta già pensando al futuro per capire come comportarsi quando recupereranno anche gli altri infortuni. Al momento in infermeria restano Neres e Anguissa e per il brasiliano potrebbero esserci delle novità importanti per quanto riguarda il ruolo.

Di certo l’infortunio non rappresenta una buona notizia per lo stesso giocatore. Raspadori, infatti, sta crescendo e in questo momento è davvero difficile toglierlo dal campo. Ma Neres ha dimostrato di poter essere decisivo in questo Napoli. Non ci resta da capire se alla fine ci potrà essere un cambio modulo ed una posizione del giocatore brasiliano oppure assisteremo ad un ritorno dell’ormai consueto 4-3-3.

Neres cambia ancora ruolo

David Neres al ritorno in campo potrebbe giocare in una posizione completamente differente da quella prima dell’infortunio. Di certo da esterno potrà essere decisivo e, soprattutto, dare una mano molto importante al Napoli. Ma per adesso Conte, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, non ha alcuna intenzione di rinunciare alle due punte e, quindi, il brasiliano ora dovrà provare ad essere sempre più decisivo anche come seconda punta.

Neres naturalmente in passato ha dimostrato di poter giocare anche in un ruolo differente dal suo anche se, almeno per il momento, non è chiaro se potrà essere decisivo oppure no. La speranza di Conte è comunque quella di avere un calciatore importante come prima dell’infortunio e vedremo cosa succederà. L’altra cosa di certo è da capire se alla fine riuscirà a rubare il posto a Raspadori oppure dovrà continuare a lavorare per ritornare a lavorare.

Diciamo che in questo momento siamo nel campo delle ipotesi. Ora la priorità da parte del Napoli è quella di recuperare Neres dall’infortunio e poi si valuterà meglio se ci potrà essere un ritorno in campo in una posizione differente da quella attuale. I dubbi saranno sciolti al rientro tra i convocati e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà la situazione e come Neres giocherà.