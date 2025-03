Napoli, allarme David Neres: cambiano i tempi di recupero

In casa Napoli cresce l’attesa in vista della partita contro la Fiorentina in cui il margine di errore è davvero ridotto ai minimi termini ed ora ad agitare il tutto c’è l’allarme che riguarda l’infortunato David Neres. Nello specifico, destano preoccupazione i tempi di recupero. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il suo impatto con la realtà di Napoli e del Napoli è stato davvero notevole, dal momento che sin da subito ha trovato il modo di rendersi pericoloso ed incisivo. Prima nei brevi sprazzi di partita che gli venivano concessi da Antonio Conte, poi pian piano guadagnando sempre di più sia la fiducia del mister che minuti da passare in campo. Fino ad arrivare al suo infortunio.

E’ stato una tegola durissima per tutto il Napoli, dal momento che è arrivato subito dopo la sessione di gennaio, che ha visto andar via Khvicha Kvaratskhelia ed arrivare Noah Okafor, che solo adesso si sta avvicinando alla sua miglior forma. Proprio per David Neres adesso però scatta l’allarme per i tempi di recupero da questo suo problema di natura muscolare.

Il brasiliano ancora KO: le ultime sulle sue condizioni fisiche

Out dal 10 febbraio, sembra essere ormai pronto al rientro dal momento che il peggio sembra essere ormai alle spalle. Nonostante questo, però, si potrà tirare effettivamente un sospiro di sollievo, dal momento che i suoi strappi e la sua velocità saranno realmente decisivi nella lotta per lo Scudetto. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Come sottolineato da Giovanni D’Avino, ex fisioterapista del Napoli, l’infortunio di David Neres è molto delicato e per questo va gestito con grande calma e serenità. Senza correre per accelerare il suo rientro, dal momento che la lesione dovrebbe essere stata di secondo grado e di conseguenza occorre avere massima cautela per evitare il rischio di ricadute.

David Neres, attenzione ai tempi di recupero: suona l’allarme

Da questo punto di vista, dunque, serve cautela ed è probabile che per il rientro a tutti gli effetti di David Neres bisognerà aspettare la partita contro il Milan in programma dopo la sosta per le Nazionali. Meglio non accelerare inutilmente i tempi per il recupero del talento ex Benfica ed Ajax.