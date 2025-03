Napoli, allarme Lukaku: Conte in apprensione

In casa Napoli in vista di questo scatto finale per lo Scudetto arriva un campanello d’allarme che non può non destare preoccupazione in tutto l’ambiente. C’è preoccupazione attorno a Romelu Lukaku e la cosa in maniera del tutto inevitabile mette anche il tecnico Antonio Conte in uno stato di apprensione. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il belga è stato senza ombra di dubbio il grande investimento fatto in estate dal Napoli. Sicuramente per ragioni di natura economica, ma non solo. Già, perché è attorno a lui che Antonio Conte ha progettato la sua squadra ed i due hanno desiderato tantissimo tornare a lavorare insieme. D’altronde, come è noto, c’è un feeling speciale sin dai tempi del Chelsea.

E’ stato però spesso poco convincente nelle sue prestazioni, dal momento che ha fatto tanto lavoro sporco e poco quel classico attacco dello spazio che lo ha reso famoso. Conte, però, crede fermamente in Romelu Lukaku e non a caso è l’unico nome fatto per il dopo Osimhen quando è arrivato a Napoli. Adesso, però, per lui scatta un campanello d’allarme.

Allarme per Lukaku: le ultime notizie in casa Napoli

Come è noto, all’orizzonte per il Napoli ci sono 11 partite nelle quali il margine d’errore, se si intende per davvero puntare allo Scudetto, è ridotto davvero ai minimi termini. Non si potrà sbagliare, ed il primo ad esserne consapevole è un vincente come Antonio Conte. E per riuscire in questa impresa non si può fare a meno del migliore Lukaku, che è ancora capace di spostare gli equilibri.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, però, Romelu Lukaku non trova la via della rete dalla partita contro la Juventus. Una eternità per un calciatore come lui, che non a caso non era mai rimasto a secco dal momento del suo arrivo a Napoli per cinque partite di fila. Per un totale di 471 minuti. Una vera anomalia nella sua carriera.

Un dato del belga mette Conte in allarme: ecco di che si tratta

Conte non può non essere preoccupato da questo dato. E forse non è un caso che da quando si è fermato Lukaku il Napoli non ha più vinto. Fin qui i suoi 9 gol in stagione hanno portato altrettante vittorie.