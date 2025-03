Allegri nuovo allenatore: è pronto a firmare in Serie A

Massimiliano Allegri, dopo la fine della parentesi con la Juventus ed un anno di pausa, è pronto a far rientro in Serie A dalla porta principale, come si suole dire. Una big del nostro campionato, infatti, ha deciso di puntare con decisione su di lui e la notizia lascia tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto, senza ombra di dubbio, di uno degli allenatori più vincenti in senso assoluto nella sua generazione. Quanto fatto alla guida del Milan e soprattutto della Juventus è stato davvero notevole in termini di risultati, al netto ovviamente di qualche annata meno fortunata come capitano a tutti. Sportivi e non solo.

La fine della storia con i bianconeri però non è stata all’altezza di quanto le due parti hanno condiviso lavorando insieme e per questo motivo, sin dal momento del suo addio, l’allenatore ha dimostrato una voglia matta di rimettersi in gioco. Un club di Serie A adesso è pronto a fare sul serio per Massimiliano Allegri, che dunque può seriamente far rientro nel campionato italiano.

Il toscano è pronto a tornare in Serie A: le ultime

Nonostante quanto conquistato nella sua carriera, però, è sempre risultato estremamente positivo. Soprattutto per la proposta di gioco delle sue squadre, che storicamente, per usare un eufemismo, non è particolarmente spumeggiante. In tal senso, però, ha sempre raggiunto i risultati indicati dai club con cui ha lavorato e per questo ora la società lo ha messo nel mirino.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri è il primo nome nella lista del Milan per il dopo Conceicao, la cui esperienza alla guida dei rossoneri è stata davvero disastrosa e con il quale arriverà il divorzio alla fine di questa stagione. In tal senso, si tratterebbe di una soluzione sicuramente suggestiva per lui, che ha già allenato i rossoneri.

Allegri nuovo allenatore, il club ha deciso di puntare su di lui

Allegri, infatti, ha allenato il Milan dal 2010 al 2014 e quindi ha avuto modo di familiarizzare, per così dire, con la realtà rossonera. Attenzione, però, dal momento che contro il Lecce rischia già l’esonero Conceicao, ma in questo caso è pronto Tassotti a fare da traghettatore fino a fine stagione.