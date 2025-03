Conte via dal Napoli, svolta: decisione a sorpresa di ADL

Si fanno sempre più insistenti le voci di un addio di Antonio Conte al Napoli dopo una sessione di calciomercato di gennaio che è stata davvero disastrosa. In tal senso, però, è da registrare una svolta non di poco conto che arriva grazie ad una mossa a sorpresa da parte di Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Quanto fatto dal tecnico ex Juventus e Chelsea da quando è arrivato a Napoli è stata una autentica rivoluzione copernicana. Ha cambiato, infatti, praticamente tutto, rimettendo in piedi una situazione in totale dissesto dopo i disastri della passata stagione. Ovviamente, però, arrivati alla 27a giornata, occorre raccogliere quanto seminato fino a questo momento.

La sessione di gennaio potrebbe seriamente essere uno spartiacque, però, da questo punto di vista. Troppo grande, in tal senso, la delusione per non aver sostituito il calciatore più forte in rosa, passato al Paris Saint Germain, se non con Okafor, arrivato però a tempo praticamente scaduto. In tal senso, però, per l’addio di Conte al Napoli arriva una svolta significativa.

Il tecnico è già arrivato al capolinea al Napoli? Le ultime

Come è noto, si tratta di un allenatore molto esigente, per il quale i contratti sono un discorso relativo, per così dire. Nel momento in cui il progetto non lo soddisfa e non lo appaga, infatti, ha sempre salutato tutti. E, tenendo conto anche delle sue lamentele sulla mancanza di un centro sportivo e di uno stadio di proprietà, non si può nascondere la sua insoddisfazione.

Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, però, la priorità di Aurelio De Laurentiis è la conferma di Antonio Conte, attorno al quale è stato costruito il progetto del suo Napoli. E per trattenerlo, come spiegato da Paolo Condò, la mossa da parte del patron potrebbe essere quella di investire i soldi della cessione di Osimhen per un erede di Kvaratskhelia.

Conte via dal Napoli? Mossa a sorpresa di De Laurentiis

Bisogna vedere, ovviamente, se questo basterà a trattenere Antonio Conte e quanto è forte, per così dire, il suo mal di pancia dopo questo primo anno a Napoli. La speranza di tutti, però, dal presidente fino ad arrivare ai tifosi, passando per i calciatori, è che si possa andare avanti insieme.