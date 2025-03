Napoli, Meret ai saluti: svolta per il suo erede

In casa Napoli la strada per il rinnovo di Alex Meret si mette sempre di più in salita ed in tal senso arriva una svolta per quello che può essere il suo erede tra i pali della porta azzurra. Si tratta di una notizia che può essere un importante colpo di scena in vista della sessione estiva.

In casa Napoli continua a tenere banco il caso relativo al portiere azzurro. L’ex Udinese e SPAL, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2025 ma al momento tutti i discorsi per il rinnovo sono fermi e sembrano arrivati ad una sorta di vicolo cieco. E con la scadenza del 30 giugno che incombe, non si tratta propriamente di belle notizie, per usare un eufemismo.

Sembrava che si fosse trovata la quadra sulla base di un rinnovo biennale oppure su uno strutturato con un anno di contratto più una opzione per un ulteriore anno. In realtà, a quanto pare, non arrivano buoni segnali, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola. E questo non può non destare tante preoccupazioni in vista del futuro.

Il portiere del Napoli pronto ai saluti? Le ultime notizie

Una grande squadra come il Napoli non può non programmare con grande attenzione il proprio futuro ed in tal senso, con il portiere titolare in scadenza e la sua alternativa naturale, Elia Caprile, in prestito con diritto di riscatto al Cagliari, non può non esserci preoccupazione. In tal senso, andiamo a vedere quelle che sono le soluzioni per il sostituto di Alex Meret.

Potrebbe, in tal senso, tornare di moda il nome anche di Guglielmo Vicario, attualmente in forza al Tottenham e tra i numeri uno di maggior talento in circolazione. Soprattutto perché a quanto pare si è rovinato il suo rapporto con i tifosi dopo l’Europa League e le tensioni immediatamente successivi alla sfida contro l’AZ Alkmaar persa.

Meret, niente rinnovo? Svolta per il suo erede tra i pali

I tifosi del Tottenham non hanno gradito la richiesta di Vicario fatta ai tifosi di sostenere la squadra visto il rendimento a dir poco deludente. E chissà che il Napoli, che già in passato è stato accostato a lui, non possa pensare di tornare all’assalto per l’ex Empoli.