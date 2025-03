De Zerbi di nuovo in Serie A: colpo di scena in panchina

Roberto De Zerbi a sorpresa può far ritorno in Serie A e la notizia arriva come una sorta di fulmine a ciel sereno. Si tratta di una svolta non di poco conto, con la big del nostro calcio che può dare una possibilità all’attuale allenatore del Marsiglia per dimostrare il suo valore al vertice anche in Italia.

Come è noto, la posizione degli allenatori in Serie A è sempre estremamente incerta e delicata, dal momento che sono sempre i primi a pagare nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto. Basti pensare a quanti esoneri ci sono stati solo in questa stagione, che vanno a segnalare una tendenza che dura ormai da tanto, troppo tempo, senza soluzione di continuità.

Già si iniziano a susseguire le voci relative a dei cambi in panchina per la prossima stagione ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto. Roberto De Zerbi può sbarcare in Serie A in una big, con l’obiettivo di far rialzare la testa a squadra da troppo tempo in difficoltà. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista che non sono da sottovalutare.

L’ex Sassuolo può tornare in Serie A: le ultime notizie

Nel momento in cui si cambia l’allenatore non è lui il solo a pagare. Si tratta, infatti, di un momento in cui un club fa i conti con la consapevolezza di aver commesso degli errori. E non sempre, come è normale che sia, si fa in tempo a rendersi conto di aver commesso un errore. Adesso arrivano notizie che possono cambiare gli equilibri per la prossima stagione.

Paolo Condò, noto giornalista, nel suo editoriale sul Corriere della Sera, ha fatto il punto su alcune panchine in Italia ed in tal senso è suggestiva la sua proposta per Roberto De Zerbi. Dal suo punto di vista, il Milan dovrebbe puntare sull’ex Sassuolo per rilanciare il suo progetto, dal momento che l’esonero di Conceicao a fine stagione è praticamente scontato.

De Zerbi in Serie A, colpo di scena del tutto inatteso

Si tratta di un allenatore che anche all’Olympique Marsiglia sta dimostrando il suo valore, come certificato dal secondo posto in classifica. Seppur a distanza siderale dal Paris Saint Germain primo della classe.