Napoli, colpo in difesa per Conte: arriva il campione del mondo

Il Napoli a sorpresa cerca rinforzi in difesa da consegnare nelle mani di Antonio Conte ed in tal senso arriva una occasione da cogliere al volo. Il campione del mondo può essere davvero perfetto per la compagine azzurra ed arriva adesso una svolta per questo potenziale affare. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Una grande squadra non può non programmare e per questo gli azzurri, nonostante abbiano tutta l’attenzione sul campo e sulla lotta per il titolo, devono anche programmare i colpi da piazzare in estate. In tal senso, arriva una svolta non di poco conto che può cambiare le strategie dei partenopei in vista dell’estate, dove sarà messa in atto una sorta di rivoluzione.

Chiaramente molto dipenderà dalla volontà di Antonio Conte di continuare oppure no in azzurro. Nonostante questo, però, Giovanni Manna è già al lavoro, dal momento che il lavoro da fare è tanto e non concede troppo tempo per temporeggiare. In tal senso, per il Napoli può tornare attuale il profilo del campione del mondo che può davvero essere un rinforzo di alto profilo.

Altro colpo in difesa in cantiere: le ultime sull’affare per Conte

Sono tanti i profili di cui questa squadra ha bisogno, dal momento che serve alzare l’asticella, ancor di più se si tiene in considerazione il fatto che a meno di tonfi si tornerà in UEFA Champions League. E quindi urgono rinforzi. In tal senso, attenzione alle ultime notizie che arrivano e che coinvolgono il campione del mondo con la Nazionale argentina. Vediamo per quale motivo.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, l’Atletico Madrid è orientato a cedere Nahuel Molina, fortissimo laterale destro perfetto per un centrocampo a cinque e che sulla destra del centrocampo del Napoli di Antonio Conte sarebbe praticamente perfetto. E’ stato già accostato in estate e potrebbe per questo motivo tornare forte di attualità tra qualche settimana.

Napoli, il campione del mondo per Conte: c’è il via libera

Ancor di più se si considera che il Napoli sembra aver assorbito il 3-5-2, può essere una soluzione molto interessante quella rappresentata da Molina. Il Napoli piazzerebbe un colpo molto interessante dal momentoc he è un classe 1998 ed ha un valore di mercato di circa 25 milioni di euro.