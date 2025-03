Napoli: rinforzo in difesa, lo manda Mourinho

I partenopei continuano a guardare in modo molto attento in Turchia per andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Conte

Il Napoli è al lavoro sul calciomercato. Manna in questi giorni sta girando molto per riuscire ad individuare i rinforzi giusti da dare ad Antonio Conte. Il tecnico leccese ha bisogno di avere dei rinforzi importanti per riuscire il prossimo anno ad andare a competere non solo in Italia. Per farlo c’è naturalmente la necessità di andare ad ampliare le rotazioni e quindi vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte della società.

Secondo le informazioni di Konur, il Napoli sta guardando in Turchia per andare a rinforzare il reparto difensivo. C’è un giocatore del Fenerbahce che sembra interessare molto a Manna e si stanno facendo le riflessioni del caso. La volontà del club è quello di capire la fattibilità di questa operazione nel calciomercato estivo e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Napoli: colpo dal Fenerbahce, Manna ci pensa

In casa Napoli si guarda a come andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. In questo momento siamo in una fase di riflessione e di valutazione. Nessuna trattativa in corso, ma non è da escludere che presto si possa sondare realmente il terreno per valutare la reale fattibilità di queste operazioni, che sono sicuramente fondamentali per alzare il livello della rosa e puntare in alto non solo in campionato.

L’ultimo nome finito nel mirino del Napoli sarebbe quello di Akcicek del Fenerbahce. Il difensore turco sembra essere uno dei profili che Manna starebbe valutando anche per capire se alla fine sarà possibile arrivare alla fumata bianca oppure no. Per il momento siamo nel campo di ipotesi e riflessioni e ci vorrà del tempo per capire se si potrà oppure no chiudere il colpo e andare a rinforzare la squadra.

Naturalmente ci vorrà del tempo e bisognerà capire anche le decisioni che farà Conte. Parliamo di un profilo non pienamente conosciuto e quindi vedremo se da parte dell’allenatore del Napoli ci sarà il via libera a questa opzione oppure no. Il tecnico leccese vorrebbe giocatori già pronti, ma non è da escludere che alla fine decida di accogliere anche un giocatore di prospettiva come Akcicek e che possa permettere al brand societario di fare un passo importante in avanti. Ma un quadro più chiaro lo avremo solamente nei prossimi mesi.