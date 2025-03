Napoli: Osimhen la chiave, affare in Premier

Il nigeriano è sicuramente una pedina fondamentale per il calciomercato dei partenopei. ADL alla fine potrebbe aprire ad uno scambio

Il Napoli e Osimhen si separeranno in modo definitivo al termine della stagione. Il nigeriano, a meno di clamorose sorprese, rientrerà dal prestito dal Galatasaray per poi dire definitivamente addio al club partenopeo. Si parla tanto di Juventus, ma dalla Premier e il PSG non mollano assolutamente la presa e sono pronte a fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Stando alle informazioni di Konur, un club sarebbe intenzionato già nei prossimi giorni a incontrare l’agente dell’attaccante.

Una mossa importante per provare a sbloccare la situazione. Naturalmente poi il Napoli dovrà dare il via libera a questa operazione. Per adesso i partenopei hanno sempre puntato alla clausola rescissoria, ma non è da escludere che alla fine si decida di puntare anche magari ad uno scambio se questo dovesse essere conveniente. Naturalmente parliamo di ipotesi che dovranno essere confermate nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli: operazione in Premier, scambio con Osimhen

L’ipotesi Osimhen pedina di scambio potrebbe prendere piede nelle prossime settimane. Il contratto in scadenza nel 2026 non aiuta il Napoli a guardare con fiducia al futuro e al guadagno della clausola rescissoria. Per questo motivo l’ipotesi di una cifra inferiore e un giocatore ai partenopei non è da escludere a priori.

L’Arsenal sarebbe pronta ad andare ad incontrare l’agente Osimhen. Un passo importante per sbloccare la trattativa e capire se si potrà chiudere oppure no. Gunners che con il Napoli potrebbero proporre uno scambio di calciomercato mettendo sul piatto magari il cartellino di Fabio Vieira. Il classe 2000, attualmente in prestito al Porto, non rientra nei piani di Arteta e ai partenopei potrebbe davvero fare comodo. Per adesso siamo nel campo di ipotesi e ci vorrà ancora un po’ di tempo per capire meglio come si svilupperà questa vicenda.

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che l’Arsenal è interessata a Osimhen per il calciomercato estivo. Poi resterà da capire se ci potrà comunque essere l’opportunità di uno scambio magari proprio con Fabio Vieira oppure alla fine si metterà in campo una proposta diversa. Diverso parliamo di un qualcosa destinata a tenere banco per diverso tempo e vedremo se alla fine i londinesi la spunteranno oppure saranno altri a spuntarla.