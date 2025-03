Napoli: svolta in attacco, nome nuovo per Conte

Prosegue la ricerca del vice Lukaku per il Napoli. Nelle prossime settimane i fari potrebbero essere puntati in Ligue 1: ecco i dettagli

È un Napoli che resta molto attivo sul calciomercato. I partenopei stanno lavorando in maniera intensa per individuare i calciatori giusti da dare a Conte. Per il momento siamo in un a fase di valutazione e riflessione considerato che, almeno per adesso, le priorità sono sicuramente altre. Ma l’obiettivo dei partenopei è sicuramente quello di non attendere nulla e provare ad anticipare sin da subito la concorrenza per giocatori che, con il passare delle settimane, mostrano le proprie qualità oltre che naturalmente una forza assolutamente importanti.

E, come riferito da cm.com, in Ligue 1 c’è un giocatore che sicuramente sta facendo molto bene e in futuro potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato del Napoli. Il condizionale in questi casi è d’obbligo considerato che siamo in un campo di suggestioni più che di altro. Ma di certo le prestazioni non mancano e presto magari si proverà a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: profilo a sorpresa in attacco?

Il Napoli il prossimo calciomercato prenderà un vice Lukaku. Le prestazioni del reparto offensivo sono sicuramente sotto il livello di quanto ci si poteva aspettare e quindi si sta ragionando sulla possibilità di andare a prendere un calciatore con caratteristiche differenti e magari con un feeling migliore con il gol rispetto a quello di adesso.

E attenzione ad un nome giovane e di prospettiva che potrebbe davvero consentire di alzare il livello della rosa. Stiamo parlando di Mika Biereth del Monaco. Ad oggi ha realizzato 10 gol nel giro di davvero poche partite in Ligue 1. Numeri non da sottovalutare se pensiamo che si tratta di un classe 2003 e potrebbe davvero rappresentare una svolta importante per l’attacco del Napoli magari già la prossima estate.

Per il momento è solo una ipotesi, ma i numeri di Biereth sono quelli di un grande attaccante e il Napoli un pensierino in ottica calciomercato estivo potrebbero farlo. Non è una trattativa facile da chiudere per diversi motivi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se questa ipotesi potrà diventare realtà oppure si opterà per un nome differente considerato che in questo momento in casa Napoli sono in corso le riflessioni del caso.