Serie A: tegola per il tecnico, salta il Napoli

Il campionato è entrato ormai nella sua fase decisiva e ogni punto inizia a valere il doppio. Per un tecnico non ci sono assolutamente delle buone notizie

Il Napoli sta preparando in modo molto attento la sfida contro la Fiorentina, ma guarda con attenzione anche alle altre avversarie. In questo momento della stagione nessuno regala nulla e quindi da parte dei partenopei ci deve essere, come sempre, il massimo impegno oltre che naturalmente la volontà di portare a casa un risultato che consente comunque di guardare al futuro con fiducia.

Intanto per una squadra non arrivano assolutamente delle buone notizie. Il calciatore resterà fuori contro il Napoli. Una assenza pesante considerato che c’è la volontà da parte del club di riuscire ad ottenere dei risultati importanti e magari strappare anche un punto ai partenopei. Ma purtroppo c’è questa tegola e vedremo quali saranno le scelte e se assisteremo ad un cambio di strategia rispetto al passato.

Serie A: niente Napoli, è ufficiale

In questo momento il Napoli ha la testa rivolta alla Fiorentina e segue molto poco le vicende riguardanti le prossime avversarie. Ma, una volta ritornato in campo settimana prossima, i partenopei inizieranno a ragionare realmente su come affrontare un club molto insidioso come il Venezia. I lagunari hanno assolutamente bisogno di punti e c’è la consapevolezza che contro i partenopei bisognerà fare il massimo per muovere la classifica.

Intanto, però, la certezza è rappresentata dal fatto che Di Francesco non potrà contare su Yeboah. Il giocatore si è fatto ammonire contro il Como e sarà squalificato con il Napoli perché diffidato. Non sicuramente una buona notizia per il Venezia consideratoc he il giocatore dava sicuramente una alternativa in più rispetto al passato. Per questo motivo vedremo quali saranno le scelte del tecnico con questa assenza.

La speranza è comunque di riuscire, a prescindere dall’assenza di Yeboah, a strappare dei punti al Napoli per provare ad avvicinare la salvezza. Naturalmente per i partenopei l’obiettivo è quello di alzare ancora di più il livello e approfittare della situazione non facile in casa lagunare per avvicinare il grande traguardo dello Scudetto. Insomma, una sfida che si preannuncia molto importante per entrambe le compagini.