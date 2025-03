Napoli, colpo Garnacho: che beffa per Manna

Garnacho è stato ad un passo dal Napoli a gennaio, ma ora spunta la sua nuova destinazione a giugno. Nuova beffa per il ds Manna che l’ha seguito a lungo

Il ds Manna è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa partenopea a disposizione di Antonio Conte. A gennaio non sono arrivati i colpi tanto attesi dall’allenatore azzurro: spunta la nuova beffa per il talentuoso giocatore argentino del Manchester United. Garnacho è pronto a firmare con una big d’Europa: spunta la verità dalla Spagna.

Tutto può cambiare velocemente nel mondo del calcio. Il Napoli è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per allestire una rosa sempre più competitiva per blindare Antonio Conte. L’allenatore azzurro cercherà di raggiungere gli obiettivi tanto attesi alla guida degli azzurri per poi prendere una decisione definitiva per continuare la sua storia d’amore. Ecco la nuova destinazione per Garnacho: spunta la nuova big d’Europa.

Napoli, la nuova big per Garnacho: spunta la verità dalla Spagna

Il talentuoso giocatore argentino del Manchester United, Garnacho, è pronto per una nuova sfida da urlo. Spunta la mossa a sorpresa per il suo futuro dopo che è stato accostato a lungo al Napoli: le sue richieste hanno fatto cambiare idea al ds Manna che ha virato su altri obiettivi di mercato. Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, l’Atletico Madrid de El Cholo Simeone vuole sferrare l’assalto vincente in vista della prossima stagione.

Un momento decisivo per conoscere il futuro di Garnacho che non convince appieno il progetto dei Red Devils. L’argentino vorrebbe cambiare aria per diventare nuovamente protagonista a livello internazionale: il classe 2004 ha tutto il futuro davanti a sè prima di prendere la decisione definitiva.

Il Napoli continuerà a virare su altri obiettivi in ottica futura per un nuovo colpo da urlo: il ds Manna cercherà così di accontentare subito Antonio Conte dopo un mese di gennaio non troppo esaltante. Soltanto Okafor è arrivato nell’ultimo giorno di mercato per sostituire Kvara che sta facendo faville a Parigi. Garnacho è pronto a sposare il progetto dell’Atletico Madrid per sbarcare subito in Spagna: una nuova mossa a sorpresa in ottica futura.

Saranno settimane decisive per sognare in grande: ecco la verità proveniente per continuare il suo percorso di crescita lontano da Manchester. Il Napoli l’ha seguito a lungo, ma non ci sarà nessun trasferimento in estate.