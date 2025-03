Napoli, Conte ha scelto a sorpresa: la mossa a sinistra

Conte dovrà prendere una decisione per l’undici che affronterà la Fiorentina. Ecco la nuova idea per la scelta sulla fascia sinistra: l’ultim’ora di Sky Sport

L’allenatore del Napoli è al lavoro per tornare subito alla vittoria che manca da fine gennaio. Proprio al Maradona gli azzurri avevano superato di misura la Juventus: ora Lukaku non vede l’ora di far esplodere nuovamente di gioia i propri tifosi. Spunta la nuova mossa a sorpresa per Antonio Conte per le sue scelte contro la Fiorentina: una nuova sfida entusiasmante contro la formazione viola.

Arriva la prima delle undici finali da disputare in casa Napoli. Conte dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: ecco la nuova mossa a sorpresa per la fascia sinistra. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: lo Scudetto è diventato a poco a poco realtà lottando punto a punto con l’Inter attualmente capolista della Serie A. Scopriamo le nuove scelte di formazione da parte di Antonio Conte in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina: chi giocherà dal primo minuto?

Napoli, la scelta di Conte: chi giocherà dal 1′

Saranno ore decisive per Antonio Conte in vista della sfida contro la Fiorentina. Dopo il pari contro l’Inter è tornato l’entusiasmo in casa azzurra per affrontare la sfida contro la formazione viola nel migliore dei modi. Come riportato da Sky Sport l’allenatore azzurro confermerà il 3-5-2 con Raspadori alle spalle di Lukaku: a sinistra ancora spazio per Spinazzola, soltanto panchina per Olivera.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. Il Napoli è pronto a tornare alla vittoria per conquistare tre punti decisivi in ottica Scudetto: gli azzurri conosceranno già il risultato tra Inter e Monza in programma sabato sera a San Siro. Olivera sarà importante a partita in corso con il suo ingresso in campo: inoltre, Conte potrà cambiare anche sistema di gioco passando alla difesa a quattro. Ultime ore importanti per concentrarsi alla prossima sfida entusiasmante di campionato: il Napoli non vuole perdere ancora punti per strada per lottare con l’Inter.

Ancora la conferma per il 3-5-2 in casa azzurra con Conte che ha saputo conoscere da vicino i periodi che hanno attraversato Lukaku e compagni. Ecco la nuova mossa a sorpresa per confermare lo stesso sistema di gioco che ha messo in difficoltà l’Inter con l’inserimento di Gilmour come doppio play.