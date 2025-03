Lautaro in Premier: l’intreccio per l’estate

Lautaro Martinez è diventato sempre di più un simbolo dell’Inter, ma spunta una nuova destinazione in Premier League. Ecco la mossa a sorpresa per il futuro

Futuro Lautaro, ecco la nuova idea in Premier League

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Lautaro Martinez sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal. L’attaccante argentino è uno dei tanti profili che piacciono ad Arteta in vista della prossima stagione. L’obiettivo dei Gunners è quello di ingaggiare un nuovo attaccante di livello internazionale: ecco la mossa a sorpresa per conoscere così il suo futuro.

Lautaro vuole continuare a sposare il progetto nerazzurro, ma in caso di folle offerta l’Inter potrebbe cambiare idea. Al momento si tratta soltanto di una grossa suggestione di calciomercato, ma la dirigenza nerazzurra ha le idee ben chiare in vista delle prossime stagione. In passato è stato accostato al Chelsea e al Barcellona, ma la sua priorità è sempre stata l’Inter finora.

La sua carriera ha preso il volo proprio negli ultimi anni, mentre in passato è stato criticato per essere incostante nell’arco della stagione. Lautaro Martinez è ormai anche un simbolo dell’Argentina vincendo anche il Mondiale al fianco di Messi, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

L’attaccante argentino cercherà di pensare prima agli obiettivi stagionali dell’Inter, ma in estate poi le big d’Europa proveranno così a bussare alla porta della dirigenza nerazzurra per i top player. Marotta vorrebbe continuare a blindare i propri gioielli per poi svoltare definitivamente per essere protagonista al Mondiale per club. Lautaro Martinez è sempre più il capitano dell’Inter, ma tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio.