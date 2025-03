“Osimhen è fatta alla Juventus”: l’annuncio dell’ex calciatore

Osimhen continua a segnare gol decisivi con la maglia del Galatasaray. Spunta un nuovo annuncio alla Juventus: ecco la verità tutta da conoscere

L’attaccante nigeriano del Galatasaray, ancora di proprietà del Napoli, è pronto a scegliere così un nuovo percorso avvincente nella prossima stagione. Osimhen è volato così in Turchia ad inizio settembre quando il mercato era ancora aperto in quel campionato: a gennaio è stato vicinissimo all’addio, ma ha optato per la permanenza con la maglia del Galatasaray.

Un nuovo annuncio avvincente per conoscere la sua prossima destinazione dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Saranno mesi decisivi per puntare in alto: ecco la mossa a sorpresa per vederlo in maglia bianconera. La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato, ma ora è arrivato l’annuncio per la chiusura definitiva dell’affare.

Napoli, la mossa della Juventus per Osimhen: spunta la verità

Saranno mesi intensi per il fronte calciomercato con Napoli e Juve pronte a rivoluzionare le rispettive rose. Tutto ruoterà intorno alla cessione di Osimhen dopo quella di Kvara arrivata a gennaio passando al PSG: spunta il nuovo annuncio in radio.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dell’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, che ha rivelato ai microfoni di Radio Radio come Victor Osimhen sarà il prossimo attaccante della Juventus: “Una fonte vicina al suo agente a Firenze me l’ha detto. Sono sicuri di andare a Torino nella prossima stagione”.

Osimhen ora vuole conoscere con certezza il suo futuro: il suo procuratore sta lavorando in tal senso. Pruzzo è sicuro che vestirà la maglia della Juventus: un nuovo momento decisivo per continuare il percorso avvincente in Serie A per dire definitivamente addio alla squadra azzurra.

L’attaccante nigeriano cercherà di arrivare fino in fondo a questa stagione per poi pensare al suo futuro. Il Napoli ha intenzione di massimizzare dalla sua cessione in vista della prossima stagione: all’interno del suo contratto è prevista una clausola pari a 75 milioni di euro valida per l’estero. La Juventus potrà così anticipare le big della Premier League: in pole ci sarebbe anche il Manchester United che ci ha provato già a lungo a gennaio.

Tutto può cambiare improvvisamente per rivedere l’attaccante nigeriano con un club prestigioso in Serie A dopo l’exploit con la maglia del Napoli. Ormai ci siamo per conoscere la sua prossima destinazione eccellente in ottica futura.