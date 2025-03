Napoli, Conte ha due dubbi: la decisione sul modulo

Il Napoli è già proiettato alla sfida contro la Fiorentina. Spunta l’intreccio per Antonio Conte per due scelte di formazione ancora in dubbio: la decisione a sorpresa

L’allenatore azzurro è pronto a sognare in grande per lottare sempre per lo Scudetto. Conte è voglioso di nuove sfide per riportare in alto il Napoli alla sua prima stagione alla guida dei partenopei. Spuntano ancora due dubbi di formazione per affrontare al meglio la Fiorentina: ecco la nuova idea.

La scelta di schierare Gilmour contro l’Inter ha sorpresa tutti. Il doppio play ha messo in difficoltà il centrocampista nerazzurro: un momento decisivo per arrivare a svoltare fino al termine della stagione con nuove scelte tattiche decisive. Dopo due giorni di riposo, gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi alla grande in vista della prossima contro la Fiorentina: spuntano le novità per la gara in programma ancora al Maradona. L’obiettivo al momento è quello di trionfare in Serie A, ma la concorrenza è davvero molto dura.

Napoli, la scelta sul modulo: la verità da Castel Volturno

Undici finali per continuare a sognare lo Scudetto. La prestazione entusiasmante contro l’Inter ha ridato entusiasmo alla squadra azzurra che ora punta a nuove vittorie per il rush finale stagionale.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Conte ha ancora due dubbi di formazione con la scelta sul modulo che dovrà sciogliere nelle prossime ore. Raspadori e Spinazzola sono ancora in ballottaggio così come Billing e Gilmour: in difesa Olivera scalpita per una maglia da titolare.

Un momento già decisivo per conoscere così le prossime mosse di formazione per Antonio Conte. L’allenatore del Napoli vuole subito puntare in alto: ecco la mossa a sorpresa per sognare in grande. Gimour resta il favorito per il centrocampo azzurro insieme a Lobotka e McTominay: i partenopei vogliono tornare nuovamente alla vittoria visto che manca da fine gennaio.

Il Napoli vuole continuare a volare in alto affidandosi al proprio condottiero Antonio Conte: tutto può cambiare in pochi giorni con tanti scontri diretti ancora da giocare. Spunta l’idea sorprendente per mettere in difficoltà anche la formazione viola guidata da Raffaele Palladino. In attacco sarà confermato ancora una volta Romelu Lukaku: l’attaccante belga vuole tornare a regalare una gioia ai tifosi azzurri. Una svolta decisiva per competere con le altre big italiane.