Napoli, McTominay KO: svelati i tempi di recupero

In casa Napoli suona un nuovo campanello d’allarme che riguarda quelle che sono le condizioni di Scott McTominay. Si tratta di un grattacapo non di poco conto per Antonio Conte e vengono svelati in tal senso i tempi di recupero. Andiamo a vedere le ultime notizie da questo punto di vista.

Non c’è tempo da perdere per il Napoli, dal momento che la lotta per il titolo sta entrando nella sua fase più calda e decisiva. Lo scontro diretto contro l’Inter ha dimostrato che gli azzurri se la possono giocare senza nessun timore reverenziale, dal momento che hanno dominato la squadra di Simone Inzaghi per un’ora abbondante di gioco.

Chiaramente, però, bisogna dimostrarlo partita dopo partita, sperando in qualche passo falso da parte dei nerazzurri. Da questo punto di vista sarà fondamentale, però, recuperare tutti gli infortunati. Da questo punto di vista arrivano però notizie allarmanti. Scott McTominay ha avuto un problema di natura muscolare. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’ex Manchester United KO: ecco le ultime su di lui

Siamo al cospetto di uno dei calciatori più importanti da questo punto di vista, dal momento che ha avuto un impatto devastante sulla realtà napoletana. Ha portato, infatti, al centrocampo sia il fisico che la sua qualità, oltre alla sua capacità di inserimento del tutto fuori dal comune. In tal senso, però, c’è preoccupazione sulle sue condizioni fisiche.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Ciro Troise nel corso di “Terzo tempo calcio Napoli“, Scott McTominay ha subito un sovraccarico che crea in maniera del tutto inevitabile un po’ di apprensione vista la sua importanza nell’economia di gioco del Napoli. In tal senso, andiamo adesso a vedere le ultime notizie relative ai tempi di recupero che ci vorranno.

Infortunio McTominay, svelati i tempi di recupero

Al momento, a quanto pare, non c’è apprensione circa le sue condizioni dal momento che in questa settimana sarà gestito e le sue condizioni verranno valutate costantemente in vista della partita contro la Fiorentina.

Per questa sfida, però, le condizioni di Scott McTominay non preoccupano in casa Napoli, dal momento che sarà perfettamente arruolabile in vista di questa sfida in programma per domenica alle ore 15.00. Insomma, a quanto pare c’è un sospiro di sollievo.