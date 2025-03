Mercato Napoli, colpo dalla Fiorentina: l’agente esce allo scoperto

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo che arriva direttamente dalla Fiorentina e che spiazza tutti. Il suo entourage è uscito allo scoperto ed ha parlato in maniera chiara di questa situazione. Si tratta di un colpo di scena non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, i partenopei stanno vivendo una stagione davvero particolare ed intensa, che regala entusiasmo a tutte le parti in causa, come si suole dire in questi casi. In tal senso, però, per alimentare questo sogno Scudetto occorre continuare a vincere e ad alimentare questo fuoco che si sta generando attorno e dentro la squadra di Antonio Conte.

Sarà fondamentale, da questo punto di vista, il big match di domenica alle ore 15.00 contro la Fiorentina proprio perché adesso il peso specifico dei tre punti sta iniziando a diventare davvero enorme. In tal senso, però, attenzione anche al mercato del Napoli, dal momento che tra i viola c’è un profilo che può diventare di moda nelle prossime settimane.

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo dalla Fiorentina

La Fiorentina di Raffaele Palladino è un ostacolo non di poco conto per il Napoli, dal momento che si tratta di una squadra che alterna prestazioni mirabolanti a clamorosi tonfi. Antonio Conte, ovviamente, chiede ai suoi la massima concentrazione possibile perché non si può fallire e, dopo cinque partite, occorre ritrovare la vittoria per dar seguito alla grande prova con l’Inter.

Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora, in una intervista concessa ai microfoni di Style TV, ha spiegato che il centrocampista della Fiorentina sente ancora forte il legame con la piazza del Napoli e che, adesso ha il contratto in scadenza nel 2026, ovviamente non direbbe di no alla possibilità di firmare con gli azzurri. Insomma, una dichiarazione non di poco conto.

Napoli, affare con la Viola: l’agente esce allo scoperto, le ultime

Si tratterebbe di un colpo non propriamente da urlo, ma che potrebbe essere molto funzionale. Mandragora, infatti, è un centrocampista molto completo, dal momento che può agire sicuramente da vertice basso che da mezzala. Da vedere se il Napoli proverà a sfruttare questa situazione per provare a prenderlo ad un prezzo di saldo.