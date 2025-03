Altro esonero in Serie A: Mazzarri subito in panchina

In Serie A potrebbe seriamente saltare una nuova panchina dal momento che un altro allenatore si sente fortemente in bilico. Può arrivare per questo motivo un nuovo esonero che rappresenta un colpo di scena inatteso, con Walter Mazzarri che è pronto a subentrare. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La Serie A è un campionato sempre estremamente difficile da affrontare per gli allenatori, dal momento che sono sempre i primi a pagare nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto. Per un club, infatti, è sempre molto più facile cambiare un solo profilo che rivoluzionare una rosa intera. Ancor di più nel momento in cui il calciomercato è chiuso.

In tal senso, la stagione attualmente in corso ci sta confermando quanto detto fino a questo momento, dal momento che ci sono stati tanti esoneri e tanti avvicendamenti in panchina. Se ne può aggiungere adesso in questo scatto finale di campionato ed attenzione alla candidatura di Walter Mazzarri, che dunque può seriamente tornare in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Altro esonero in Serie A: le ultime notizie a riguardo

A prescindere dalle singole valutazioni da fare caso per caso, in generale un esonero è sempre un fallimento da mettere in conto per tutte le parti in causa, visto che si vede un progetto che si sgretola in maniera del tutto inevitabile. Ora andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che riguardano anche il tecnico ex Napoli.

Stando a quanto raccontato da Calciomercartoweb, infatti, il Cagliari sta riflettendo in maniera importante sul futuro di Davide Nicola, a cui si chiedono dei risultati nelle prossime partite per cercare di allontanare la zona retrocessione che rappresenta sempre uno spauracchio. Ed in caso di delusioni ulteriori attenzione alla candidatura proprio di Walter Mazzarri.

Mazzarri subito in panchina: l’obiettivo è la salvezza

Si tratta di un allenatore che, ovviamente, conosce benissimo il campionato italiano ed anche la piazza di Cagliari, dove ha già allenato. Per Mazzarri sarebbe sicuramente stimolante tornare in Sardegna, in una squadra di alto profilo e che ha tutte le carte in regola per trovare la salvezza nonostante i recenti risultati. Si attendono sviluppi.