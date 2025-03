Napoli, colpo a centrocampo: Manna pesca in Repubblica Ceca

Il ds Manna è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte. Spunta la nuova mossa in vista della prossima stagione: il colpo dalla Repubblica Ceca

Il Napoli vuole sognare in grande per raggiungere lo Scudetto, ma il percorso è sempre più irto di difficoltà. L’Inter non mollerà la presa fino alla fine, ma la squadra di Antonio Conte ha le idee ben precise. Nel frattempo lo stesso direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, continuerà a sondare il terreno per un nuovo colpo proveniente dalla Repubblica Ceca.

La dirigenza partenopea continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Ecco la mossa a sorpresa per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte: spunta un nuovo dettaglio interessante.

Napoli, nuovo intreccio dalla Repubblica Ceca: spunta l’ultim’ora

Come svelato dal portale TMW, il Napoli è alla ricerca di un nuovo centrocampista offensivo: nel mirino del ds Manna ci sarebbe il giocatore della Nazionale della Repubblica Ceca, Pavel Sulc, che gioca attualmente nel Viktoria Plzen con un contratto fino al 30 giugno 2026. Sulle sue tracce ci sono i migliori club d’Europa, come Aston Villa, Manchester City, Tottenham e Borussia Dortmund: ora il presidente De Laurentiis cercherà di anticipare subito tutte le big d’Europa.

Il giocatore ceco è molto talentuoso ed è pronto a sbarcare in Serie A per compiere il definitivo salto di qualità. Classe 2000, Sulc non vede l’ora di sposare un progetto interessante con una big europea. Saranno settimane intense per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: il tempo stringe per ambire a grandi palcoscenici.

Il Napoli dovrà così accelerare i tempi per sognare in grande: il centrocampista offensivo del Viktoria Plzen potrebbe fare proprio al caso della squadra azzurra. In estate arriverà una nuova rivoluzione in casa Napoli per costruire una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione.

Il presidente De Laurentiis non baderà a spese per blindare così l’allenatore leccese, accostato nelle ultime settimane anche a Juventus e Milan per un addio improvviso. Il Napoli cercherà di continuare ad andare avanti con Antonio Conte che è stato capace di essere subito protagonista alla sua prima stagione alla guida dei partenopei. In estate arriveranno numerosi colpi di mercato: il ds Manna si è portato avanti col lavoro. I tifosi azzurri continuano a sognare in grande.