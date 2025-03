Dybala svela il suo futuro: ecco dove giocherà

Paulo Dybala continua a regalare gol e giocate da urlo con la maglia della Roma, ma spunta il suo futuro a sorpresa: la verità

L’attaccante giallorosso è pronto a prendere una decisione definitiva circa il suo futuro. Dybala è voglioso di arrivare fino in alto con la maglia della Roma: ecco la nuova mossa a sorpresa per arrivare così alla chiusura definitiva.

In estate l’attaccante argentino è stato ad un passo dall’addio. Le sirene dall’Arabia Saudita si erano avvicinate sempre di più alla Joya: spunta un nuovo dettaglio in vista della prossima stagione. Dybala ha ritrovato la forma dei tempi migliori anche grazie alla cura di Claudio Ranieri. La Roma ha ritrovato serenità ed entusiasmo grazie all’arrivo dell’allenatore esperto dopo i due cambi di allenatore di De Rossi e Juric. Ecco la nuova mossa a sorpresa per conoscere il futuro della Joya: tutto può cambiare nel giro di pochissime settimane.

Calciomercato, la mossa di Dybala per la prossima stagione

Una lunga intervista per Paulo Dybala ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca. La Joya ha fatto intendere anche il suo futuro: “Adoro molto la Liga. Mi sarebbe piaciuto giocare lì”. Poi ha aggiunto: “Spero di lasciare un ottimo ricordo, un trofeo, quando non ci giocherà più”.

Dybala è stato accostato a diversi top club europei, tra cui Premier League e Liga, ma la società giallorossa ha intenzione di blindarlo per trionfare insieme. Il matrimonio potrebbe continuare ancora per qualche anno, ma la sua voglia di continuare a vincere è davvero tanta.

Saranno mesi decisivi per conoscere il futuro della Joya. Un punto di riferimento esaltante per l’attacco giallorosso: col passare dei mesi la sua condizione fisica è migliorata a dismisura. Ecco la nuova mossa a sorpresa per realizzare tutti i sogni con la maglia della Roma prima di dire addio. Il suo obiettivo è quello di trionfare nella Capitale prima di prendere una strada alternativa negli ultimi anni di carriera.

Saranno mesi decisivi per trovare un nuovo accordo con la dirigenza capitolina che ha intenzione di rivoluzionare ancora la rosa in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore. Ranieri aiuterà la proprietà per trovare un nuovo tecnico di spessore internazionale per continuare il percorso alla guida della Roma. Non sarà facile dopo gli ultimi mesi non troppo esaltanti: la scelta dovrà essere oculata nei minimi dettagli.