Napoli, Giuntoli chiude per il talento: Manna beffato

Nuova beffa in casa Napoli per puntare sempre più in alto. Novità importanti per il ds Manna: ecco il nuovo colpo ad effetto per la difesa bianconera

Il progetto tecnico di Thiago Motta è sempre in bilico, ma nel frattempo la dirigenza bianconera continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato. Il ds Manna è al lavoro per puntare in alto, ma il suo collega Giuntoli potrebbe avere la meglio ancora una volta per l’affare del talentuoso difensore italiano.

Saranno mesi decisivi per incidere anche sul fronte calciomercato. La Juventus vorrebbe così tornare a lottare per lo Scudetto, ma nel frattempo la dirigenza bianconera è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Thiago Motta.

Il progetto dell’allenatore italo-brasiliano è iniziato da pochi mesi, ma è stato subito messo in discussione dopo alcuni risultati negativi. Il ds Giuntoli potrebbe così avere la meglio sul mercato prelevando giovani talenti già pronti per la prossima stagione: spunta l’intreccio con il Napoli.

Napoli, la mossa a sorpresa di Giuntoli: l’affare per la difesa

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il centrale dello Spezia, Nicolò Bertola, classe 2003, è pronto a cambiare aria dopo l’exploit in Liguria. Può partire a parametro zero vista la scadenza del suo contratto fissato al 30 giugno 2025: in estate è stato seguito anche dal Napoli, ma ora la Juventus è pronta ad anticipare l’Atalanta per il talentuoso giocatore dell’Under 21 azzurra.

La volontà di Bertola farà la differenza visto che ha tanta voglia di compiere il definitivo salto di qualità. Il Napoli ha altre idee per puntellare la rosa partenopea: ecco il colpo ad effetto per mirare sempre più in alto. Un acquisto di livello dalla Serie B per rinforzare la difesa a disposizione di Thiago Motta. La Juventus vuole subito programmare in grande in vista della prossima stagione: già sta pianificando i prossimi colpi di mercato così come il Napoli.

Ormai ci siamo per un nuovo intreccio di calciomercato: Bertola è pronto a volare in Serie A con il Napoli che dovrà virare su altri obiettivi in difesa. Il presidente De Laurentiis dovrà farsi da parte per investire i tanti milioni ricevuti su altri profili interessanti: ecco la mossa a sorpresa del ds Giuntoli pronto a beffare il Napoli. Ormai ci siamo per l’affare.