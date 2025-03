Calciomercato, colpo Berardi: la svolta

Berardi continua ad essere protagonista in Serie B con la maglia del Sassuolo: ecco la verità sul suo futuro, cosa succederà nei prossimi mesi?

Il Sassuolo è ormai la sua casa da tantissime stagioni. Anche in cadetteria ha sposato il progetto del club emiliano, ma spunta la novità importante che riguarda da vicino il suo futuro.

Domenico Berardi ha recuperato alla grande dopo il grave infortunio rimediato nella passata stagione. Il talentuoso giocatore italiano è tornato subito alla grande in campo sotto la gestione di Fabio Grosso che l’ha inserito a poco a poco: l’infortunio ormai è soltanto un vecchio ricordo. Protagonista anche ad Euro2020 con la maglia della Nazionale italiana, è stato accostato sempre alle big italiane.

Calciomercato, la mossa a sorpresa di Berardi: la soluzione per il futuro

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Domenico Berardi è pronto a riportare in Serie A il Sassuolo dopo una stagione eccellente. In estate è stato vicinissimo all’addio così anche a gennaio: l’obiettivo di Carnevali è quello di blindarlo anche in vista del futuro per farlo diventare dirigente del club neroverde. In Emilia ha trovato la sua giusta dimensione: Juventus e Roma ci hanno provato a lungo così anche il Napoli negli anni passati.

Il suo mancino ha disegnato parabole interessanti in tutte queste stagioni: ora spunta l’intreccio decisivo per conoscere il suo futuro. Ora ha l’obiettivo principale di riportare in massima serie italiana il Sassuolo che potrebbe festeggiare già ad aprile la promozione diretta in Serie A. Un momento decisivo per pensare anche al suo futuro: il club neroverde l’ha blindato a lungo.

Saranno mesi intensi per prendere la sua decisione definitiva: tutto può cambiare prossimamente, ma il suo desiderio è quello di restare a lungo al Sassuolo. In passato è stato davvero molto vicino alla Juventus: il club bianconero ci ha provato davvero a lungo per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione.

Berardi continuerà a giocare ancora per tanto tempo, ma la sua unica maglia sarà quella neroverde. Saranno mesi decisivi per conoscere da vicino il suo futuro con la scelta di Carnevali di inserirlo anche come dirigente al termine della sua carriera da calciatore. Nessun problema per lui: l’attaccante calabrese è stato scoperto per puro caso. Il calcio italiano ha potuto così mettere in mostra un nuovo talento del Sud in tutti questi anni.