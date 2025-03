Napoli: svolta in attacco, l’agente esce allo scoperto

Manna in queste settimane è molto attivo sul calciomercato. E nelle ultime ore sono arrivate delle dichiarazioni importanti per un obiettivo

Il Napoli è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Gli errori commessi a gennaio Manna non vuole assolutamente ripeterli e per questo motivo si sta muovendo con l’obiettivo di andare ad individuare i calciatori giusti da dare al tecnico. Per il momento siamo in una fase di riflessione e valutazione. La società non ha intenzione di sbagliare e, quindi, le scelte saranno prese con calma e dopo una attenta analisi con lo stesso tecnico.

Intanto, però, c’è un nome che è destinato a scalare ancora di più le gerarchie. Il profilo piace molto a Manna e a Conte e l’agente ha aperto alla possibilità di un suo trasferimento al Napoli nel prossimo calciomercato. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e tutto può ancora succedere. Ma la trattativa è destinata ad arrivare ad una svolta in poco tempo.

Calciomercato Napoli: il giocatore dice sì, i dettagli

In questo momento siamo in una fase ipotesi e valutazione. Da parte del Napoli non c’è alcuna intenzione di accelerare o affrettare i colpi con il rischio di sbagliare. Quindi bisognerà attendere ancora un po’ prima di capire come ci si muoverà. Intanto, però, l’agende di un calciatore esce allo scoperto confermando il gradimento del suo assistito nell’andare a vestire la maglia azzurra la prossima stagione.

Il Napoli, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe seguendo da vicino Paixao. L’agente ai microfoni di Gonfia la Rete, ha confermato il gradimento dell’esterno del Feyenoord per trasferirsi durante il prossimo calciomercato alla corte di Conte, ma per il momento non ci sono stati assolutamente contatti. Una conferma di come Manna sta valutando e difficilmente affonderà il colpo nel giro di davvero poco tempo. In questo momento si stanno facendo tutte le riflessioni del caso.

Parliamo di un calciatore che andrebbe a prendere il ruolo di vice Neres. Un colpo, quello di Paixao, che potrebbe rappresentare una svolta importante in attacco nel prossimo calciomercato. Ma per adesso siamo nel campo delle ipotesi visto che non ci sono contatti ufficiali tra le parti. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del Napoli e dello stesso brasiliano. Ma ad oggi la fumata bianca è assolutamente possibile considerata anche la volontà del giocatore.