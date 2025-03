Esonero immediato per Motta: sostituto a sorpresa

Il futuro del tecnico bianconero sembra essere praticamente segnato e la Juventus ora dovrà sciogliere le riserve su chi sarà il sostituto

La sconfitta interna contro l’Atalanta potrebbe aver segnato il destino di Thiago Motta. Il tecnico aveva davvero poche speranze per una conferma in bianconero e la debacle dell’ultimo weekend ha rappresentato ormai la fine di un rapporto mai realmente decollato. Ma, come riferito da cm.com, non è da escludere un esonero immediato. Difficile in questo momento fare previsioni considerato che dalla società non hanno parlato.

La posizione dei tifosi, però, è molto chiara. Da parte loro c’è la volontà di cambiare sin da subito in panchina e non è da escludere che questo avvenga nell’immediato. Naturalmente molto dipenderà anche dal futuro tecnico. Se si opterà sin da subito su un nome importante, allora non si avranno traghettatori. Ma l’ipotesi più probabile ad oggi è quella di un profilo a sorpresa fino a giugno e poi magari aprire un nuovo ciclo a partire da luglio.

Juventus: il nome a sorpresa per il post Motta

Il futuro di Motta è lontano dalla Juventus. Resta da capire se la separazione ci sarà al termine della stagione oppure assisteremo ad un esonero immediato. In questo caso si ragionerà sulla possibilità di un traghettatore e il nome di Tudor resta quello in pole position. Ma attenzione anche ad un profilo assolutamente a sorpresa e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Uno dei nomi che la società potrebbe valutare fino al termine della stagione è quello di Massimo Brambilla. Sta facendo molto bene con la Next Gen e una promozione resta assolutamente fattibile. Naturalmente bisognerà capire se la società opterà per una soluzione come questa andando a sacrificare la seconda squadra. Di certo siamo in un campo di ipotesi e valutazioni e vedremo cosa accadrà.

Non è da escludere che alla fine si possa optare anche per una permanenza di Motta proprio per una situazione non facile sulla vicenda del sostituto. Siamo comunque in un campo di ipotesi e valutazioni e Brambilla resta una possibilità. Per il momento la società non ha assolutamente preso una posizione e parola. Alla Continassa si stanno facendo tutte i ragionamenti del caso e la speranza è che non ci siano altri risultati simili che costringono a dare vita ad una rivoluzione ancora prima della fine dell’anno.