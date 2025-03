Napoli, infortunio McTominay: la decisione di Conte

Il Napoli è pronto a sognare in grande per restare attaccato all’Inter volata momentaneamente a +4 in classifica. Ecco la decisione di Conte su McTominay

In settimana a Castel Volturno il centrocampista scozzese ha accusato qualche problema di troppo. Ecco la decisione dell’allenatore del Napoli per affrontare la Fiorentina nel migliore dei modi: saranno ore decisive per conoscere l’obiettivo della squadra azzurra. Un passo falso potrebbe essere decisivo in ottica Scudetto.

Il centrocampista scozzese del Napoli, Scott McTominay, ha conquistato subito i cuori dei tifosi azzurri. Ha trovato già la via del gol in diverse occasioni regalando punti importanti al Napoli per lottare per lo Scudetto.

Spunta la decisione di Conte dopo i problemi accusati dal calciatore del Napoli in settimana: lo ha svelato anche l’allenatore in conferenza stampa. Il Napoli continua a sognare in grande per arrivare in alto, ma i problemi fisici non lasciano in pace la squadra guidata dal condottiero Antonio Conte.

Napoli, la mossa a sorpresa su McTominay: la verità

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Conte ha intenzione di confermarlo dal primo minuto: non può rinunciare minimanente a McTominay. Spunta la nuova decisione dell’allenatore del Napoli in vista della sfida decisiva contro la Fiorentina: al suo fianco ci sarà il suo connazionale Gilmour con Lobotka in cabina di regia.

L’allenatore del Napoli continua a perseguire la strada del 3-5-2 con il doppio play: la squadra di Palladino non sta attraversando un momento positivo, ma i viola hanno sempre messo in difficoltà il Napoli al Maradona. Serve una nuova prova di personalità dopo la vittoria in rimonta da parte dell’Inter sul Monza.

Serve un’altra prova entusiasmante per puntare in alto. L’Inter, seppur soffrendo, non molla di un centimetro per tornare a trionfare in campionato. Una nuova idea entusiasmante per sognare in grande confermando l’undici iniziale della sfida contro la capolista Inter. Conte confermerà la stessa formazione titolare di una settimana fa per continuare il percorso esaltante di questa stagione.

Ormai ci siamo per conoscere le scelte di Palladino che cercherà di ingabbiare la squadra azzurra. L’allenatore originario di Mugnano di Napoli proverà a riportare in alto la squadra viola, ma è reduce dalla pesante sconfitta in Grecia in Conference League. La cosa certa è che McTominay sarà ancora in campo: la voglia di tornare a vincere è tanta per Antonio Conte.