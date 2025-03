Napoli, l’annuncio sul nuovo portiere: allarme su Meret

Il Napoli continua a sognare in grande in ottica futura. Il ds Manna è già al lavoro per puntellare la rosa azzurra: nuovo intreccio con Meret per il nuovo portiere

In estate arriverà una nuova rivoluzione in casa azzurra per incrementare il tasso tecnico della rosa del Napoli. Conte verrà blindato dal presidente De Laurentiis con la promessa di nuovi innesti di qualità internazionale: ecco la nuova mossa a sorpresa.

La dirigenza del Napoli è sempre molto attiva in ottica futura. Il ds Manna cercherà di farsi perdonare dopo il mercato invernale non troppo esaltante. Ecco il nuovo intreccio con Alex Meret per conoscere il futuro del portiere friulano: da mesi vanno avanti gli incontri tra il direttore sportivo e il suo agente Federico Pastorello, ma finora non è ancora arrivata la fumata bianca. Saranno settimane decisive per arrivare così alla svolta definitiva dell’affare: ormai ci siamo per puntare ancora in alto.

Napoli, intreccio con Meret: cosa succede per il prossimo portiere azzurro

Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato. Spunta la nuova mossa per il portiere del futuro in casa azzurra: scopriamo tutti i dettagli per la prossima operazione.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Napoli continua ad esplorare il mercato estero per l’annuncio del portiere azzurro. Spunta così l’intreccio con Alex Meret: l’estremo difensore del Napoli continua a discutere per un possibile rinnovo contrattuale. La fumata bianca non è ancora arrivata: ora tutto può cambiare improvvisamente con l’addio immediato di Meret.

Sulle sue tracce c’è anche l’Inter, pronta ad ingaggiarlo a parametro zero per mettere a segno un nuovo colpo da urlo. Negli anni Beppe Marotta è stato l’artefice di numerose operazioni vantaggiose a zero: ecco la nuova mossa a sorpresa per il futuro. Saranno mesi intensi tutti da vivere intensamente per sognare in grande: tutto può cambiare improvvisamente per il fronte calciomercato.

Meret è cresciuto in maniera esponenziale anche nell’ultima stagione: Conte l’ha plasmato positivamente sulla leadership mostrando ottime reazioni a livello caratteriale. Ora tutto può cambiare dopo che il presidente De Laurentiis era prontissimo ad annunciare il suo nuovo rinnovo contrattuale.

Nel frattempo il ds Manna si sta cautelando con nuove operazioni di mercato in vista del futuro. Un nuovo annuncio per il prossimo portiere azzurro: tutto può succedere per la prossima stagione targata Antonio Conte con l’immediato ritorno in Champions League.