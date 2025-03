Conte preoccupato: il Napoli ha un nuovo limite

Il Napoli scenderà in campo contro la Fiorentina al Maradona per una nuova sfida entusiasmante. Dopo la rimonta dell’Inter sul Monza, spunta un nuovo limite della squadra azzurra

Un campionato sempre più avvincente in casa Napoli. Gli azzurri potranno così tornare ad un punto dall’Inter, ma gli uomini di Conte dovranno ricercare la vittoria a tutti i costi. Ecco il nuovo limite della squadra partenopea: un momento decisivo per continuare a sognare in grande, ma spunta il dato negativo.

L’Inter è riuscita a vincere di rimonta contro il Monza dopo essere andata sotto per due volte. I nerazzurri hanno giocato un secondo tempo ad alta intensità per arrivare così a fissare il risultato sul 3-2 definitivo. Ora serve una prova di assoluta personalità da parte di Lukaku e compagni. L’ultima vittoria del Napoli risale a fine gennaio quando gli azzurri superarono la Juventus con i gol di Anguissa e dell’attaccante belga. Ecco il nuovo dato negativo in casa Napoli: scopriamo ogni singolo dettaglio.

Napoli, la nuova soluzione per Conte: la verità

Un momento decisivo per superare il proprio limite: ecco il dato messo in risalto a Dazn per evidenziare gli aspetti negativi della squadra azzurra.

Domenica alle 15 il Napoli scenderà in campo al Maradona domenica contro la Fiorentina per tornare a -1 dalla capolista Inter. C’è un dato elencato anche da Dazn davvero preoccupante per Antonio Conte: tre sconfitte su quattro degli azzurri sono arrivate il giorno dopo la partita dell’Inter (3-0 contro il Verona, 0-1 contro la Lazio e 2-1 a Como).

C’è un limite di personalità attraverso l’interpretazione di questo dato assolutamente negativo per la squadra azzurra. Servono subito i tre punti contro la Fiorentina per continuare a sognare in ottica Scudetto. In serata ci sarà anche un nuovo scontro diretto tra Juventus ed Atalanta, sempre più vicine alle primissime posizioni.

Conte ha saputo lavorare sulla leadership di alcuni elementi della rosa a propria disposizione, ma per competere ad altissimi livelli c’è bisogno di una ricostruzione totale. L’allenatore del Napoli lo sa bene, ma continuerà ad esaltare i propri calciatori per lottare punto a punto con la capolista Inter.

Un’altra occasione ghiotta per restare attaccati ai nerazzurri che hanno rimontato il doppio svantaggio iniziale a San Siro contro il Monza. Serve ancora una prestazione di livello assoluto: ormai ci siamo per assistere ad una nuova sfida di livello al Maradona.