Napoli, problema per Politano: l’allarme per Conte

Novità importanti per le condizioni di Matteo Politano. L’esterno azzurro è diventato indispensabile per Conte, ecco la decisione definitiva

Il Napoli dovrà continuare a macinare punti dopo la vittoria in rimonta da parte dell’Inter sul Monza. Un momento decisivo per lottare punto a punto con l’Inter targata Simone Inzaghi. Nelle ultime ore è scattato l’allarme anche per Matteo Politano: il calciatore del Napoli non è in perfetta condizione, la verità di Antonio Conte.

Saranno ore decisive a poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro la Fiorentina. Politano ha accusato un problema e così le sue condizioni non sono ottimali. Spunta una nuova decisione di Conte in ottica futura in attesa di recuperare Mazzocchi, Angussa e David Neres: i tre calciatori del Napoli saranno a disposizione per la sfida contro il Venezia. Il Napoli si sta preparando per il rush finale, ma ora conterà soltanto la vittoria contro la Fiorentina.

Napoli, Politano a rischio: la scelta di Conte

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Politano non è al 100% così come McTominay. Ora il laterale azzurro dovrà stringere i denti: Conte è pronto a schierarlo dal primo minuto. Il giocatore del Napoli sarà a completa disposizione dell’allenatore del Napoli nonostante le sue condizioni fisiche non siano ottimali.

Conte confermerà l’undici iniziale visto contro l’Inter per cercare di collezionare i tre punti tanto attesi. In cabina di regina si alterneranno Lobotka e Gilmour per sognare in grande: un doppio play per non dare punti di riferimento alla squadra viola guidata da Raffaele Palladino. Ore intense per tornare a meno uno dalla capolista Inter: ecco la nuova mossa a sorpresa di Conte.

Il Napoli lotterà fino alla fine per lo Scudetto: il sogno è diventato a poco a poco una solida realtà, ma occhio anche allo scontro diretto tra Juventus e Atalanta che si giocherà in giornata. Conte cercherà di ambire a grandi palcoscenici alla guida degli azzurri: al termine della stagione si siederà insieme al presidente De Laurentiis per programmare i prossimi obiettivi.

Un momento decisivo per avere tutti a disposizione sognando lo Scudetto dopo una stagione incredibile. Conte ha lavorato sulle scorie della passata stagione dopo il decimo posto collezionato da capitan Di Lorenzo e compagni. Ormai ci siamo: Politano sarà ancora in campo nonostante i problemi muscolari accusati in settimana.