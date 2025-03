Infortunio Anguissa: Napoli in ansia, tempi di recupero più lunghi

Il centrocampista è ancora ai box per l’infortunio rimediato nei giorni scorsi. Si era parlato di un possibile ritorno in campo contro il Venezia, ma…

L’infermeria di Castel Volturno inizia a svuotarsi, ma ci sono almeno due situazioni che continuano a tenere banco e sono quelle di David Neres e Anguissa. Sappiamo come il tecnico dei partenopei in questa stagione non si mai preso dei rischi. I giocatori sono convocati solo una volta smaltito il problema fisico. Lo abbiamo visto con Meret, Buongiorno, Olivera, Lobotka e tanti altri. Nessun rischio ricaduta visto che il campionato è destinato ad essere deciso dai singoli dettagli.

Per questo motivo sui rientri di Anguissa e Neres ci sono più dubbi che certezze. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si è concentrata principalmente sulle condizioni del centrocampista e le notizie non sono assolutamente positive. I tempi di recupero sono molto più lunghi di quelli ipotizzati in un primo momento e quindi bisognerà attendere ancora un po’ prima di rivedere il centrocampista nuovamente in campo e a disposizione del suo Napoli.

Napoli: tegola Anguissa, quante partite salta

Il Napoli spera di poter contare il prima possibile di nuovo su Anguissa. Il centrocampista è ai box per un infortunio non sicuramente di poco conto e da parte dei partenopei non c’è alcuna intenzione di prendersi dei rischi inutili. Il giocatore rientrerà a disposizione solo una volta smaltito il problema fisico.

Secondo le ultime informazioni, un recupero contro il Venezia sembra essere praticamente impossibile. Il Napoli non dovrebbe affrettare i tempi e prendersi la sosta per consentire ad Anguissa di smaltire al meglio l’infortunio e non rischiare ricadute che potrebbero costare davvero molto caro. Per questo motivo l’ipotesi principale, al momento, è quella di un ritorno a disposizione per la partita con il Milan intorno a fine marzo. Una scelta di precauzione, ma che conferma anche il fatto di come Conte si fidi della rosa a disposizione.

Per adesso siamo nel campo naturalmente di ipotesi. La volontà di Conte è quella di valutarlo durante la settimana e poi prendere delle decisioni su Anguissa. Ad oggi un recupero contro il Venezia sembra essere davvero molto complicato e per questo motivo bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio la situazione e valutare se almeno potrà esserci in panchina oppure no. La sensazione è comunque difficilmente lo si avrà a disposizione per il prossimo weekend e il Milan è la partita cerchiata in rosso.