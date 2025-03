Napoli: addio Meret, scelto il sostituto

In casa partenopea c’è il grande dubbio portiere. Il rischio che l’attuale numero uno non rinnova è molto alto e Manna si sta già muovendo

Le strade di Napoli e di Alex Meret potrebbero separarsi al termine della stagione. Lo anticipa Schira sulla propria pagina X. L’esperto di calciomercato sottolinea come Manna in questo momento si starebbe muovendo all’estero per andare a cercare un calciatore di assoluto livello. Naturalmente siamo nel campo di ipotesi e valutazione. La priorità resta quella di rinnovare con l’attuale estremo difensore, ma c’è la possibilità di non trovare l’accordo e quindi vedremo cosa succederà.

Il Napoli, però, non vuole farsi trovare impreparato e a questo punto un tentativo per un vecchio obiettivo non è da escludere nel prossimo calciomercato. Siamo naturalmente nel campo di ipotesi e valutazioni e presto saranno sciolti i dubbi. La priorità è rappresentata dal fatto di rinnovare con Meret, ma vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte di Manna e dello stesso Conte.

Calciomercato Napoli: sostituto Meret, decisione presa

La decisione sul sostituto di Meret è stata ormai presa. In caso di mancato rinnovo con l’attuale numero uno, il Napoli potrebbe ritornare con forza su un vecchio obiettivo. Si tratta di un profilo che piace molto a Conte e si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare del tecnico. Naturalmente non sarà semplice vista la concorrenza, ma un pensierino lo si sta facendo e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

Sicuramente il profilo di Kepa è assolutamente sulla lista di Manna. Il portiere spagnolo è in prestito al Bounemouth e al termine della stagione ritornerà al Chelsea. I Blues durante il calciomercato estivo lo cederanno a titolo definitivo e per questo motivo il Napoli è pronto a fare un tentativo durante la prossima sessione. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e vedremo se alla fine ci sarà la possibilità di arrivare alla fumata bianca oppure no.

Di certo al momento Meret è la priorità come il suo rinnovo. Ma si tratta di una trattativa non assolutamente semplice e per questo motivo Manna si sta guardando intorno. Il nome di Kepa è pronto ad essere un profilo di calciomercato da valutare in casa partenopea e vedremo se alla fine sarà possibile arrivare alla fumata bianca oppure assisteremo ad un passo indietro per questioni economiche.