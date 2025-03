Napoli: affare da 60 mln, Manna lo regala a Conte

Il direttore sportivo sta lavorando in modo molto intenso sul calciomercato. C’è un nome che è pronto a balzare in pole position

Sono giorni intensi per il direttore sportivo Manna. Il dirigente dei partenopei in queste settimane è pronto ad iniziare un giro per l’Europa per individuare i giocatori giusti da dare a Conte. Il tecnico dei partenopei ha chiesto dei rinforzi importanti per alzare il livello della rosa e ampliare le rotazioni in ottica prossima stagione. Il lavoro è quello di riuscire ad individuare calciatori in grado che possano dare una mano importante al tecnico.

Secondo le informazioni di Araniello, Manna starebbe seguendo da molto vicino un giocatore di assoluto talento. La sua duttilità consentirebbe a Conte di adottare un modulo differente e quindi essere più imprevedibile. Non è assolutamente semplice considerata sia la valutazione che la concorrenza. Ma il tecnico si aspetta dei regali da parte della società e possiamo dire che il profilo citato in precedenza potrebbe davvero essere il nome giusto per il prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli: nome nuovo per l’attacco, i dettagli

Il Napoli vuole fare un colpo importante in attacco. Serve un calciatore in grado di dare un ricambio a Lukaku magari anche con caratteristiche leggermente differenti da quelle del belga. Lucca e Hojlund restano i profili principali, ma attenzione alla possibilità di arrivare ad un giocatore molto diverso da Romelu, ma che con le sue caratteristiche potrebbe giocare magari insieme al belga oppure dare una forma diversa ai partenopei.

Manna, infatti, per il prossimo calciomercato starebbe valutando il profilo di Openda. Il giocatore del Lipsia in questa stagione sta confermando le sue qualità considerato i sette gol e i sei assist messi a referto con i tedeschi. Il club lo valuta intorno ai 60 milioni di euro e si tratta di un profilo assolutamente importante e che lo stesso Lukaku potrebbe consigliare al Napoli essendo loro connazionali.

Sicuramente il Napoli in questo momento è in una fase di valutazione prima di sciogliere i dubbi. Openda è un calciatore duttile visto che può giocare da centrale o da esterno di sinistra. Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi e ci vorrà del tempo prima di avere un quadro più chiaro. Di certo il belga piace molto e potrebbe essere una opzione di calciomercato importante per i partenopei e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.