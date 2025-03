Napoli, recupero Anguissa: cambia la data del rientro

Anguissa è ai box per infortunio, ma pochi minuti fa è arrivata la nuova data per il suo rientro in campo. Ecco la novità dell’ultim’ora

Nell’ultima sfida di campionato contro l’Inter, Conte ha optato per l’inserimento di Gilmour al posto dell’infortunato Anguissa rispetto alla scelta di Como di dare fiducia a Billing. Ora Anguissa non vede l’ora di tornare protagonista in campo sotto la guida attenta di Antonio Conte: spunta la nuova data per il suo ritorno in campo.

Saranno settimane importanti in casa Napoli per cercare di superare nuovamente in classifica la capolista Inter. Anguissa non vede l’ora di rientrare, ma spunta la nuova mossa a sorpresa in ottica futura. Conte dovrà rinunciare a lui per la prossima sfida contro la Fiorentina: l’allenatore del Napoli è pronto a confermare al fianco di Lobotka e McTominay l’altro centrocampista scozzese. Gilmour potrebbe così agire come doppio play lavorando sulle due fasi di gioco: ecco la nuova data per rivedere in campo Anguissa.

Napoli, quando tornerà in campo Anguissa: la verità

Come svelato dall’edizione de La Repubblica, il Napoli potrà recuperare Frank Zambo Anguissa in vista della sfida contro il Venezia. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: il centrocampista del Napoli è ai box da diverse settimane per recuperare dal problema al soleo. Spunta così la nuova data visto che si parlava di un suo ritorno in campo dopo la sosta Nazionale.

Conte potrebbe così recuperare anche Mazzocchi e Neres per la sfida contro il Venezia liberando l’infermeria. L’allenatore del Napoli ha intenzione di avere tutti a disposizione per vivere queste undici finali intensamente. L’obiettivo degli azzurri è quello di arrivare in alto per regalare un nuovo trionfo ai tifosi dopo la passata stagione da dimenticare.

Anguissa è stato sostituito finora alla grande: lo stesso Billing è stato decisivo con il gol del definitivo 1-1 contro l’Inter. Spuntano nuovi dettagli entusiasmanti per arrivare fino in alto: Anguissa vorrebbe così scendere già in campo contro il Venezia per dare il suo giusto contributo. Una mossa interessante per arrivare fino in alto avendo tutti così a disposizione per il rush finale.

Conte ha le idee chiare lavorando senza sosta a Castel Volturno: non c’è soltanto l’Inter per lo Scudetto, ma la concorrenza è agguerrita con la presenza di Atalanta e Juventus. Servirà l’aiuto di tutti per sognare ancora in grande.