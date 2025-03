Napoli: rompe con il Liverpool, affare low cost per Manna

Il direttore sportivo è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Conte e un colpo potrebbe essere piazzato anche dalla Premier League

È un Napoli che inizia a muoversi sul calciomercato. Come raccontato nei giorni scorsi, Manna è in giro per l’Europa per individuare i giocatori che possono far parte del progetto azzurro. Per il momento si è nel campo di ipotesi e valutazioni visto che ancora non c’è nessuna trattativa, ma non è da escludere che alla fine si possa comunque cogliere qualche occasione davvero molto interessante per alzare il livello della rosa.

Secondo le informazioni di fichajes.net, c’è un giocatore che sembra essere ormai in uscita dal Liverpool e i Reds sarebbero disposti anche a cederlo ad una cifra inferiore rispetto a quella prevista. Il Napoli a sorpresa potrebbe pensarci durante il calciomercato estivo. Al momento si tratta di una semplice suggestione. Vedremo se in futuro resterà così oppure assisteremo ad una svolta importante in futuro.

Calciomercato Napoli: occasione dal Liverpool, i dettagli

Il Liverpool quest’anno ha dominato la Premier. Ma, nonostante ciò, si starebbe ragionando sulla possibilità di rivoluzionare la rosa a disposizione di Slot. L’idea è quella di privarsi di quattro o cinque giocatori per confermare altri big e poi andare a punetellare la rosa con alcuni calciatori di livello. Al momento siamo in un campo di ipotesi e valutazioni e vedremo se nelle prossime settimane si potrà parlare di qualcosa di più.

Stando a quanto riferito dalla Spagna, il Liverpool sembra essere pronto a privarsi anche di Diogo Jota nel prossimo calciomercato. Il portoghese non è un profilo nuovo in casa Napoli. Era già stato seguito ormai diversi anni fa e non è da escludere che si possa nuovamente tornare su di lui per andare a rinforzare il reparto offensivo in estate. Siamo ad oggi nel campo di una suggestione e non c’è nessuna trattativa.

Di certo parliamo di una trattativa molto importante e non semplice da portare a termine. Diogo Jota nel corso della carriera ha dimostrato di essere un calciatore importante e per questo motivo il Napoli ci pensa in ottica calciomercato estivo. Non semplice e quindi vedremo nei prossimi mesi se ci potrà essere una svolta in questo senso oppure il portoghese resterà una suggestione.