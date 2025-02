Klopp sbarca in Serie A: colpo di scena e annuncio

Jurgen Klopp, dopo la fine della sua esperienza al Liverpool ed un anno sabbatico, in maniera del tutto inattesa può sbarcare in Serie A per la gioia dei tifosi e degli appassionati di calcio. Arriva, in tal senso, un significativo colpo di scena, con l’annuncio che stravolge completamente i piani a riguardo.

Si tratta senza ombra di dubbio di uno degli allenatori che maggiormente ha inciso sul mondo del calcio negli ultimi anni. Ha fatto delle cose straordinarie prima al Borussia Dortmund e poi al Liverpool, prima del suo addio per concedersi un anno di riposo e di studio. Ovviamente, però, un profilo unico come il suo non può restare fuori dal calcio per troppo tempo.

Soprattutto tenendo conto delle tante squadre che avrebbero bisogno di un manager e di un allenatore con le sue competenze, che riguardano ogni sfera del calcio, era inevitabile che si facesse vivo qualche big per assicurarsi le sue qualità. In tal senso, a sorpresa Jurgen Klopp è pronto a sbarcare in Serie A ed arriva in tal senso il colpo di scena a riguardo.

Il tecnico tedesco in Serie A non è un sogno: colpo di scena

Il suo marchio di fabbrica, da sempre, è il 4-3-3, con qualche eccezione rappresentata dal 4-2-3-1. In ogni caso le sue squadre hanno sempre avuto un marchio di fabbrica chiaro ed inequivocabile: tanta verticalità, attacco allo spazio ed esterni d’attacco che segnano tantissimo. Potrebbe, dunque, per caratteristiche, davvero esaltarsi in Serie A.

Stando a quanto raccontato dal talent scout Michele Fratini a Calciomercato.it, il Milan potrebbe seriamente pensare a Jurgen Klopp per la panchina, dal momento che ancor di più dopo l’eliminazione dolorosa in UEFA Champions League per mano del Feyenoord sarà addio con Conceicao a fine stagione. In tal senso, si tratterebbe di un profilo capace di accendere i sogni dei tifosi rossoneri.

Klopp di nuovo in Serie A: ecco l’annuncio su questo affare

Da vedere, ovviamente, se questa pista si concretizzerà oppure se resterà solo una ipotesi suggestiva. In ogni caso, immaginare un profilo come quello di Jurgen Klopp alla guida di una squadra come il Milan fa bene a tutto il movimento calcistico della Serie A. A questo punto, non resta altro da fare che attendere sviluppi.