Infortunio in Nazionale, salta Napoli-Milan: la decisione

Il Napoli scenderà subito in campo dopo gli impegni in Nazionale. Può saltare la sfida al Maradona in programma domenica sera: le sue condizioni fisiche

Un rush finale tutto da vivere in casa azzurra. Conte crede che i tre punti dall’Inter possono essere recuperati in fretta: il messaggio ai calciatori è stato fin troppo chiaro. I nerazzurri saranno impegnati anche in Champions League nelle prossime settimane senza dimenticare gli impegni contro il Milan in Coppa Italia. Spunta la nuova tegola, può saltare Napoli-Milan: conosciamo gli ultimi dettagli dopo la Nazionale.

Antonio Conte non vede l’ora di preparare la sfida contro il Milan ritornando a lavorare a Castel Volturno con i 10 nazionali tornati dai rispettivi impegni. Un momento decisivo per continuare a sognare lo Scudetto, ma l’Inter non mollerà la presa fino alla fine. Spunta la nuova decisione dopo la Nazionale: può saltare Napoli-Milan, ecco le sue condizioni fisiche. Sarà rivalutato nelle prossime ore al suo ritorno in Italia: ecco tutta la verità.

Napoli-Milan, la decisione dopo la Nazionale: la verità

Una stagione importante per gli azzurri che non vogliono disperdere le proprie energie. Conte è riuscito subito nell’impresa di riportare il Napoli in Champions League dopo la passata stagione da incubo. Ecco la nuova decisione, spunta la tegola dopo la Nazionale.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Santiago Gimenez è in forte dubbio per la sfida tra Napoli e Milan. L’attaccante messicano, reduce dagli impegni con la propria Nazionale, sarà valutato dallo staff medico rossonero prima di prendere la decisione definitiva. Dal Messico hanno rassicurato l’allenatore portoghese Sergio Conceicao affermando che non ‘è nulla di grave’: i prossimi giorni saranno decisivi.

Un altro big match decisivo al Maradona per ritornare alla vittoria dopo il pari a reti inviolate collezionato a Venezia. Gli azzurri continueranno a lavorare senza sosta nel centro sportivo Castel Volturno: nella giornata di domenica arriverà anche il presidente De Laurentiis che sarà presente allo Stadio Maradona.

Conte continuerà a lavorare sui due sistemi di gioco per poi prendere la decisione definitiva. David Neres finalmente è tornato a completa disposizione dell’allenatore azzurro: una mossa a sorpresa per ridare maggiore entusiasmo alla manovra offensiva del Napoli. Servono i tre punti per chiudere il mese di marzo in netta ripresa rispetto a febbraio: Gimenez potrebbe saltare la sfida del Maradona.