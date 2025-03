Il Napoli si aggiudica il ‘nuovo’ Koulibaly: anticipata la concorrenza

Nonostante sia arrivato in leggero ritardo rispetto alla concorrenza, il Napoli è compiuto riuscito a mettere la freccia per il giocatore.

Gli ottimi rapporti tra i due club hanno poi facilitato il tutto, con De Laurentiis che nelle prossime settimane potrebbe anche sentirsi con gli agenti del giocatore per cercare di definire anche i dettagli del contratto.

Ovviamente fino a quando non ci saranno le firme tutto è possibile, anche perché la concorrenza, nonostante tutto, non molla di un centimetro il difensore, ma l’impressione è che la strada intrapresa porti il ‘nuovo’ Koulibaly a vestire la maglia azzurra a partire dalla prossima stagione.

Farà coppia con Buongiorno: ecco il ‘nuovo’ Koulibaly

Mentre la squadra è (giustamente) concentrata sulle delicate questioni di campo, insieme al presidente Aurelio De Laurentiis il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe già mettendo mano alla rosa del futuro.

Stando alle ultime notizie, infatti, il dirigente del Napoli si starebbe cominciando a guardare intorno per capire con quali profili andare a rinforzare la formazione di Antonio Conte nella prossima stagione. Sul taccuino del club partenopeo sarebbero finiti tanti nomi intriganti, che spaziano da quelli più giovani a quelli più esperti, ma le ultime notizie trapelate da Castel Volturno lasciano credere che il primo acquisto del Napoli nella prossima estate di calciomercato sarà un difensore. Il discorso relativo al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia subirà così un nuovo posticipo, ma per il ‘nuovo’ Koulibaly ne vale assolutamente la pena.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Valter De Maggio nel corso del suo programma ‘Radio Goal‘, in onda sulle frequenze di Radio KissKiss Napoli, il Napoli starebbe facendo sul serio per Omar Solet dell’Udinese, giocatore che nell’immaginario di Antonio Conte sarebbe il perfetto compagno di reparto di Alessandro Buongiorno, anche più di Amir Rrahmani, complice la sua naturale fisicità e bravura palla al piede.

Il Napoli anticipa la concorrenza: affare in Serie A

E dunque anche il Napoli si è inserito nella corsa ad Omar Solet dell’Udinese. Arrivato in Italia dopo la rescissoria a sorpresa con il RedBull Salisburgo, il difensore francese ha dimostrato di avere la stoffa per giocare ad alti livelli, ed è per questo che avrebbe attirato l’attenzione di Antonio Conte in persona.

Per convincere l’Udinese a lasciar partire Solet, stando a dati Transfermarkt, potrebbero servire anche meno di 10 milioni di euro, 8 per l’esattezza, ma l’impressione è che considerato l’interesse di almeno altre 7 squadra, il club friulano alzerà e non di poco la posta nel prossimo calciomercato estivo. Non è dunque da escludere che Solet possa arrivare a costare anche 20 milioni di euro in estate, cifra che però il Napoli non avrebbe paura a spendere, considerato l’importante tesoretto che avrà a disposizione tra le cessioni di Kvaratskhelia ed Osimhen.