Napoli, colpo a sorpresa in difesa: rinforzo low cost per Conte

In casa Napoli arriva una svolta per un colpo a sorpresa che rappresenta un importante rinforzo per la linea di difesa, la vera priorità di questa estate insieme all’attaccante. In tal senso, svolta per il rinforzo a basso costo per Antonio Conte.

Gli azzurri come è noto in sede di calciomercato devono intervenire in maniera massiccia, dal momento che sono tante le esigenze che devono trovare una risposta in estate in vista della prossima stagione. Ancor di più se si pensa al fatto che si dovrà ben figurare in UEFA Champions League, infatti, serve rinforzare la rosa nella sua lunghezza, dal momento che occorrono dei rincalzi di livello vicino a quello dei titolari. E la difesa, soprattutto visto che dovrebbe andar via Juan Jesus, necessita in maniera inevitabile di rinforzi.

Andrà via, infatti, in maniera del tutto inevitabile visto che non ha praticamente mai giocato, Rafa Marin ed per questo è stato praticamente già bloccato Marianucci. Che, però, è un talento da far crescere e da aspettare. Serve un altro difensore e per questo motivo Giovanni Manna si sta mettendo in moto per un colpo a basso costo che può essere davvero perfetto sicuramente per le esigenze del progetto tecnico del Napoli e le richieste del tecnico Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Napoli, trattativa a sorpresa per la difesa: sfida alla Juventus

In tal senso quello su cui si è sicuri è che il Napoli, oltre a Marianucci, prenderà un altro difensore e che i titolari dovrebbero essere Rrahmani e Buongiorno. A meno che non arrivi un profilo talmente importante a condizioni vantaggiose capace di scalzare, metaforicamente parlando, il kosovaro. In tal senso, stando a quanto raccontato da EuropaCalcio il Napoli sta ancora seguendo con vivo interesse il nome di Ardian Ismajli, che a giugno si svincolerà dall’Empoli e che di conseguenza potrebbe firmare a parametro zero rappresentando un ottimo innesto a condizioni perfette.

Le prossime settimane, a quanto pare, saranno decisive per capire il futuro e la nuova destinazione di Ismajli, che in Serie A in questi anni ha dimostrato di avere tante caratteristiche che si potrebbero sposare con le esigenze di Antonio Conte. E’ un centrale ruvido, che ama la lotta ed all’occorrenza può agire senza problemi sia in una linea di difesa a tre che a quattro.

Attenzione, però, all’interessamento della Juventus, che potrebbe far nascere un altro duello di mercato che vedrà Cristiano Giuntoli affrontare in un gioco anche mentale la sua ex squadra. Come già accaduto in altri casi nel recente passato.