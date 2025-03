Napoli, il nuovo terzino: il regalo dalla B per Conte

Il calciomercato estivo sta iniziando a regalare le prime idee di calciomercato. Spunta la verità dell’agente per lo sbarco in Serie A: è uno dei migliori della cadetteria, l’intreccio decisivo

Saranno mesi intensi per conoscere così il futuro di Antonio Conte e della rosa del Napoli. Il presidente De Laurentiis è pronto a confrontarsi con l’allenatore azzurro per capire quale strada intraprendere nella prossima stagione. Spunta il nuovo annuncio dell’agente: ecco il colpo dalla Serie B. Si è messo in mostra in questi mesi in cadetteria con una crescita esponenziale sotto ogni punto di vista.

Il ds Manna è al lavoro senza sosta per individuare i migliori profili da affidare ad Antonio Conte a partire dalla prossima stagione. L’allenatore del Napoli si siederà al tavolo al termine del campionato per capire se continuare o meno il progetto con il presidente De Laurentiis.

Nelle ultime ore Conte è stato accostato alle big d’Italia e d’Europa: anche il Real Madrid lo avrebbe messo in lizza per sostituire Carlo Ancelotti in caso di addio con l’allenatore italiano. Spunta il nuovo profilo per la fascia sinistra: può arrivare dalla Serie B, ecco tutti i dettagli.

Napoli, la mossa per la Serie A: il rinforzo per Conte

Un intreccio interessante di calciomercato per allevarlo subito in casa. Conte dovrà prendere la decisione definitiva in tempi brevi, ma spunta il nuovo colpo dalla Serie B.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dell’agente di Obaretin, Lorenzo Lazzari, che ha esaltato il suo assistito considerandolo uno dei migliori della stagione ai microfoni di tuttobari. Col passare dei mesi il terzino del Bari, di proprietà del Napoli, è cresciuto in maniera esponenziale: ora sarebbe pronto per la Serie A, ma lo deciderà la dirigenza partenopea.

In caso di permanenza Conte lo porterà in ritiro prima a Dimaro, poi a Castel Di Sangro per poi scegliere il miglior percorso da intraprendere. Classe 2003, con un passato anche al Milan, il terzino del Bari cercherà di terminare alla grande la stagione in Serie B per poi fare ritorno al Napoli.

Dopo la stagione in prestito in Serie C con la maglia del Trento, ora ha trovato spazio a Bari collezionando numerose presenze con il club pugliese ancora di proprietà del figlio di Aurelio De Laurentiis. Ora finirà la stagione in Puglia per poi sedersi al tavolo con il ds Manna che sta valutando subito il da farsi per il giovane calciatore di proprietà del Napoli.